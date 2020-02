San Michele “per sette” | #4WD

Mi toccherà essere grato vita natural durante al mio amico Sebastiano, non solo per la sua buona amicizia che credo di ricambiare con tutto il cuore, ma per avermi quasi costretto ad accettare il suo invito ad una “toccata e fuga” in Francia. Destinazione principale: Le Mont Saint-Michel.

Sono sempre stato affascinato da quello splendido isolotto talmente ostaggio della marea al punto da dipenderne in aspetto ed accessibilità; ma un po’ come il viaggio in Terra Santa, a suo tempo capitato solo per caso grazie ad una crociera nel Mediterraneo ricevuta in dono dal compianto amico e direttore Domenico Di Meglio, si tratta di una destinazione dove recarvisi più o meno appositamente. Ed è successo nello scorso weekend!

Al di là del sentirci un po’ a casa, vista la grande similitudine della conformazione stile “Castello Aragonese”, e mettendo da parte per un attimo la scarsa qualità di gran parte delle strutture alberghiere e i prezzi ingiustificatamente cari di bar e ristoranti, l’atmosfera e l’architettura (naturale e non) di questo posto sono assolutamente magiche. A questo vorrei aggiungere che, per un cattolico, partecipare alla messa solenne delle 11.15 all’Abbazia di San Michele val bene sia l’ora e quindici di durata sia le irte scalinate per raggiungerla. Credo di non aver mai assistito ad una celebrazione così toccante e coinvolgente! Peccato per il mio digiuno pressoché totale di lingua francese, ancorché la qualità dei canti e il trasporto mistico negli occhi ricolmi di gioia di quei religiosi non temevano diversità d’idioma.

Ma quel che ho altrettanto piacevolmente scoperto e che non conoscevo affatto è il racconto di tale Giovanna Potenza, dottoressa in bioetica, grazie al quale ho saputo dell’esistenza di una linea retta che parte dall’Irlanda e arriva fino in Israele che unisce ben sette santuari dedicati a San Michele, di cui uno anche in Italia (per l’esattezza, a Monte Sant’Angelo, in Puglia). “L’allineamento dei santuari –racconta la Potenza– situati a una distanza simile tra loro, in perfetto allineamento con il tramonto del sole nel giorno del solstizio d’estate, rimanda forse all’invito al viandante a seguire la strada della rettitudine morale e del rispetto delle regole divine.”