“San Martino Festa Ammore & Vino” – 3ª Edizione: Musica, gastronomia d’eccellenza e solidarietà

Musica, gastronomia e solidarietà si incontrano a Forio d’Ischia in occasione dell’iniziativa “San Martino Festa Ammore e Vino”. Domenica 5 novembre 2023, dalle ore 12, il centro storico di Forio sarà vestito a festa per la terza edizione dell’evento il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza alle Onlus Fiori di Giada e alla Catena Alimentare Nunzia Mattera.

“San Martino Festa Ammore e Vino” è organizzato dall’Associazione Actus Tragicus con il patrocinio del Comune di Forio. L’evento, che si svolgerà nel centro storico del comune all’ombra del torrione, lungo un percorso di mezzo chilometro, addobbato a festa, avrà inizio alle ore 12 con un pranzo all’insegna della gastronomia locale d’eccellenza, con menu preparato dalle attività alberghiere, dai ristoranti e dalle associazioni che hanno sposato il progetto, insieme alla musica de “I virtuosi della Tarantella”, de “Le Zampogne di Daltrocanto”, del “Gruppo di ricerche etnomusicali irpine” e delle “Mulieres Garganiche”. Questa terza edizione prosegue lo scopo delle precedenti, quello di #faredelbene.

L’associazione Actus Tragicus vuole stupire ancora una volta chi sarà presente all’evento. Oltre all’ottimo cibo, quest’anno l’associazione ha deciso di meravigliare il pubblico avvalendosi della collaborazione dello Studio D’Arte Angela Impagliazzo, per la realizzazione di opere artistiche a tema. Un evento che vuole essere uno stimolo per tutti. Organizzare, grazie all’aiuto dell’ente comunale, questi eventi può allungare la stagione turistica e creare indotto per l’isola intera. Nei prossimi giorni sui profili social dell’associazione sarà pubblicato l’intero menù. No vi resta che aspettare e prepararvi ad una domenica da leccarsi i baffi.