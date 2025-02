San Giovan Giuseppe della Croce in mostra ad Ischia Ponte

In via Seminario, ad Ischia Ponte é possibile ammirare la splendida e particolare mostra di arte presepiale realizzata dall’associazione ischitana amici del presepe che offre ai visitatori l’opportunità non solo di immergersi nell’arte isolana, ma anche di scoprire alcuni dei momenti principali della vita di San Giovan Giuseppe della Croce, il Santo Patrono dell’isola d’Ischia.

“Ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra in questo spazio espositivo – ci racconta Pasquale Di Massa, presidente dell’associazione – spero che possa rappresentare solo il primo passo verso la realizzazione di un museo permanente sull’arte presepiale e sullo stile ischitano. Ringrazio Luigi Iacono, Michele Di Meglio, Antonio Cutaneo e tutti quanti sono sempre vicini alla nostra associazione collaborando in vario modo. Il presepe ischitano rappresenta un vero e proprio stile che unisce l’amore per la nostra isola all’arte presepiale campana, rendendola unica nel suo genere grazie alla riproposizione in chiave presepistica di alcuni elementi fondamentali dell’isola di Ischia. Dai monumenti agli elementi architettonici, dai vestiti dei pastori ai mestieri, sono tanti i punti in cui poter ritrovare Ischia nella sua essenza più vera”.

Chi visita il presepe ischitano, infatti, si trova ad immergersi nell’isola d’Ischia, scovandone le particolarità e le bellezze anche dimenticate. Un ideale giro dell’isola in miniatura, che porta il turista e il residente a (ri)scoprire il territorio in ogni sua forma.

“Insieme ai presepi, abbiamo deciso di esporre un pezzo molto grande e ricco di dettagli che rappresenta uno dei momenti più toccanti dei festeggiamenti in onore di San Giovan Giuseppe della Croce, ovvero il ritorno dalla processione via mare e il saluto che San Giovan Giuseppe compie verso la Madonna di Costantinopoli, con la promessa di rivedersi il prossimo anno. Sono esposti anche i diorama che rappresentano alcuni dei momenti principali della vita di San Giovan Giuseppe della Croce, dalla nascita ai miracoli, passando per la disposizione di alcuni incontri che hanno segnato la vita del nostro “Santo delle cento pezze”.”

Presso gli spazi dell’ex ristorante Di Massa in via Seminario, quindi, é possibile ammirare questo piccolo grande mondo fatto di arte e di artigianato, di ricerca e di storia, di passione e amore.



Gli orari di apertura sono i seguenti:

Mattina 10.15 – 12.45

Pomeriggio 17.00 – 20.30