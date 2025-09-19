venerdì, Settembre 19, 2025
San Gennaro, l’opera di Felice Meo nel cuore di Napoli

Redazione Extra
Redazione Extra
Una tradizione che si rinnova e si fortifica: l’opera scultorea del Maestro Felice Meo, che raffigura San Gennaro é la protagonista dell’evento clou dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Napoli.

Una processione ritmata e sentita, composta da una miriade di fedeli e di giovani che al ritmo della fede attraversano il centro storico della città.

Un evento bellissimo e molto atteso, che pone in risalto la carica simbolica delle opere di Felice Meo, che si uniscono alle radici del popolo per testimoniarne la forza e la grandezza.

