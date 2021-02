San Gabriele & Covid.Sulle polemiche interviene il comitato dei festeggiamenti: Tutto si è svolto nel rispetto delle regole

Il 27 Febbraio è il giorno in cui si festeggia San Gabriele, e ad Ischia, precisamente a Casamicciola Terme come tutti gli anni questa ricorrenza viene festeggiata allestendo la sfoca chiesa che ospita il Santo con una radicata tradizione nella cittadina termale oltre ad una area per la festa, le tradizionali bancarelle popolano il corso cittadino intorno alla chiesta di San Gabriele dell’Addolorata che costituisce il cuore della festa.

Quest’anno non sono mancate le polemiche, ovviamente social, sulla opportunità di prevedere i unitamente alle celebrazioni religiose anche la fiera delle bancarelle. Ritenendo inopportuna la presenza dei fieristi atteso il momento covid. Lo ricordavo Casamicciola conta meno di 6 attualmente positivi. Ma non è mancato chi attraverso i social network ha voluto stigmatizzare l’allestimento. Nel merito è intervenuto il comitato dei festeggiamenti che ha chiarito come tutto si sia svolto nel pieno rispetto delle regole e delle norme.

“ Non c’è stato nessuna volontà, né tantomeno azione, tesa a minare la tranquillità della comunità creando potenziali veicoli di contagio. Le celebrazioni religiose sono state strettamente curate dal comitato di San Gabriel. Mentre le luminarie sono state offerte dal Comune di Casamicciola Terme e la fiera curata dagli uffici comunali. Il nostro compito che crediamo di aver assolto al meglio era quello di prevedere il giusto tributo al nostro Santo Gabriele dell’Addolorata e cosi è stato con un pirografammo dei festeggiamenti teso al rigore e alla preghiera in onore del Patrono della Gioventù e della nostra comunità. Infatti il programma per i festeggiamenti in onore del San Gabriele dell’Addolorata è partito mercoledi 17 febbraio alle ore 18:00 con l’esposizione dell’immagine del Santo, Celebrazione Eucaristica. Giovedi 18 febbraio alle ore 19:15 dopo la Santa Messa ed i colloqui con il Padre Predicatore Padre Marco Masi. Domenica 21 febbraio alle ore 10,30 ci sono state le celebrazioni e ecauristiche, poi il Santo Rosario e alle 18:00 si è tenuta la Santa Messa Solenne, al termine della quale ci sarà l’ incontro coi giovani che quest’anno affronteranno l’esame di maturità e la “Benedizione delle penne”. Lunedì 22 febbraio alle ore 9:30 c’è stata la Santa messa con l’oelia del padre predicatore, alle 17:30 il Santo Rosario con la benedizione e eucaristica; martedì 23 febbraio alle 9:30 ancora la Santa messa e alle 17:30 il Santo Rosario con la benedizione. Mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 sempre alle 9:30 la celebrazione eucaristica e alle 17:30 il Santo Rosario con la benedizione. Infine sabato 27 febbraio si è tenuta la festa liturgica con la stan messa celebrata a parturire dalle 7:00 per finire con la Santa messa solenne alle 12:00 e alle 18:00. Domenica 28 febbraio si terrà la Santa messa alle 10 e alle 18 la Santa messa e deposizione della venerata immagine. Quindi nessuna previsione o nessun festeggiamento in dispregio del grave momento pandemico che stiamo dicendo. Ogni altra previsione,dalle luminarie alle bancarelle non è stata programmata dal comitato dei festeggiamenti. Per l’occasione rinoviamo a tutti la preghiera di San Gariele: “O Signore, che hai insegnato a San Gabriele dell’Addolorata a meditare assiduamente i dolori della tua dolcissima Madre, e per mezzo di lei lo hai elevato alle vette più alte della santità, concedi a noi, per la sua intercessione e il suo esempio, di vivere tanto uniti alla tua Madre addolorata da goderne sempre la materna protezione. Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen“ “.

Che questo possa bastare a calmare i venti di contestazione e malanimo che si stanno alimentando in queste ore, riportando nel giusto alveo e nella idonea dimensione la questione legata al San Gabriele.