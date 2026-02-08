lunedì, Febbraio 9, 2026
San Francesco, area interdetta per erosione del litorale

Mareggiate e rischio cedimenti lungo la costa occidentale dell’isola. Il Comune segnala lo scalzamento del piede della strada e chiede un tavolo urgente in Prefettura per interventi di somma urgenza

di Redazione Web
Nuova criticità lungo il litorale di San Francesco, nel Comune di Forio, dove le ultime mareggiate hanno provocato un rapido fenomeno erosivo con scalzamento del piede della strada e rischio di cedimenti. L’area è stata interdetta a scopo precauzionale per la tutela della pubblica e privata incolumità, mentre la situazione è monitorata costantemente dai tecnici comunali.

Il fenomeno si inserisce in un quadro già segnato da danni registrati nei precedenti eventi meteomarini. Anche la mareggiata in atto, pur meno intensa rispetto ad altre del passato, continua ad aggravare l’erosione della costa e a esporre infrastrutture e fabbricati presenti lungo il tratto interessato.

Il sindaco Stani Verde è pronto a formalizzare una richiesta al Prefetto per la convocazione urgente di un tavolo tecnico finalizzato all’attivazione di interventi di somma urgenza e al ripristino delle scogliere a difesa del litorale, in attesa di soluzioni strutturali definitive. Il Comune ha già dato disponibilità per sopralluoghi immediati e supporto tecnico.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

