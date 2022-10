San Francesco a Forio: il trionfo della fede semplice. La bellezza di gesti e volti

Luciano Castaldi | Aria nuova. Aria di festa. Aria di amicizia. Tanto sole, tanto azzurro, tante emozioni, tanti sorrisi, tanta gente, bambini, anziani, famiglie, turisti in strada per gioire di e con San Francesco: il santo degli ultimi, il santo vicino, il santo di tutti, perché ciascuno di noi è povero, è ultimo, è nulla… ma può trovare appunto nei santi, negli amici di Dio, le ragioni della speranza, della gioia, della Vita.

Bravo don Beato, un “esordio” da top player.

Una boccata di ossigeno per una Forio raggiante, dopo gli infausti, lunghi, grigi e tristi giorni della pandemia e delle rattrappite logiche legate ad una spiritualità troppo lontana, astratta, intimistica, piatta, fondamentalmente poco cattolica. Forio riscopre, anche attraverso la pietà popolare, quanto siano ancora tanto apprezzate, utili, belle, stupende, necessarie le cose semplici che i nostri avi ci hanno lasciato in eredità: la processione, il lancio di petali, il suono della banda, la benedizione della terra e del mare. Certo, il cristianesimo non è solo questo. Però è anche questo!

“Sono davvero sorpreso, ammirato, felice, appagato”, ha detto al termine dell’ultima messa il nuovo rettore di S. Francesco padre Vincenzo Ponticelli. “Davvero non immaginavo di trovare a Forio una Comunità così viva, unita, fattiva, partecipe. In questi giorni, e particolarmente oggi, ho sperimentato la bellezza di un popolo profondamente legato alla figura di San Francesco. Ho vissuto un clima di collaborazione, di fraternità, di umiltà, di letizia senza eguali.”

Magnifica anche l’omelia del nuovo parroco di San Sebastiano don Beato Scotti: le processioni non sono retaggi del passato. Esse esprimono simbolicamente l’urgenza del popolo cristiano di perseverare nel cammino verso Cristo. E, citando Benedetto XVI: “Nulla può l’uomo per completare l’Infinità di Dio: ma è bello sapere che Egli è più felice quando vede un cuore indiviso, fedele, gioioso, misericordioso, servo dei poveri, degli ammalati, degli abbandonati. Avanti Forio, stringiamoci ai sacramenti, avviciniamoci all’altare”.