San Alessandro, Arenella e Lungomare Colombo, arrivano tre ordinanze di demolizione

L’amministrazione comunale di Ischia ha emesso tre ordinanze di demolizione per costruzioni realizzate senza autorizzazione in diverse zone del territorio Le ordinanze di demolizione, firmate dal Responsabile del Servizio 5 dello Sportello Unico per l’Edilizia, riguardano immobili situati in tre diverse aree dell’isola: Via San Alessandro, Via Arenella e Lungomare C. Colombo.

In particolare, a San Alessandro è stata accertata la presenza di un manufatto abusivo in ferro, di circa 10,75 metri quadrati, realizzato senza titolo abilitativo e in assenza di autorizzazione paesaggistica. In Via Arenella, i controlli hanno portato alla scoperta di diverse strutture abusive, tra cui quattro manufatti con coperture in tegole, per un totale di oltre 30 metri quadrati. Queste opere, già soggette a precedenti provvedimenti, risultavano ancora in piedi e abitate, motivo per cui si è reso necessario un nuovo intervento di ripristino della legalità.

Infine, in Lungomare C. Colombo, le irregolarità hanno riguardato una serie di ampliamenti abusivi in una struttura turistico-ricettiva. Tra le modifiche contestate, l’estensione di un terrazzo con la realizzazione di un deposito sottostante, la modifica della facciata con nuove balaustre in vetro e la trasformazione di due edifici in un unico complesso tramite un collegamento chiuso.

Le tre ordinanze impongono ai proprietari la demolizione delle opere e il ripristino dello stato originario dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica. In caso di mancata ottemperanza, il Comune procederà con l’abbattimento d’ufficio a spese dei responsabili. L’amministrazione ha coinvolto anche la Procura della Repubblica, i Carabinieri, la Polizia Locale e altri enti di controllo, segnalando le violazioni riscontrate. I destinatari potranno presentare ricorso al TAR entro 60 giorni.