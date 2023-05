Salvino Napolione: “Ora basta, la misura è colma! Dobbiamo bloccare il porto di Casamicciola a tutti i comuni dell’isola”

Salvino Napolione, dopo il covid i commercianti di Casamicciola, si ritrovano per chiedere la riapertura del porto. Già, la situazione è difficile, ma a Casamicciola lo è ancora di più.

“Sì, diciamo che ciò che ci ha maggiormente deluso è stata la mancanza di collaborazione e di partecipazione degli altri Comuni e degli altri sindaci a questa problematica che noi stiamo subendo. Siamo qui e ormai stiamo giocando a “tocca a me, no tocca a te”, ma va tutto bene. Quindi diciamo “non mi interessa di quello che sta succedendo”, ma invece ci deve interessare, perché è grave che il sindaco di Ischia o di Forio non se ne freghino se il porto di Casamicciola non funziona, stiamo quasi legittimando un’arbitraria sospensione di alcune corse.

Quando vediamo che camion di spazzatura e altri mezzi pesanti vengono ad imbarcarsi, la cosa ci delude moltissimo, anche per il fatto che questi camion della spazzatura provengono dagli altri comuni. Il porto o si chiude per tutti o per nessuno. Le attività di trasporto che attualmente si stanno facendo ci riducono ad una ruota di scorta e non ci sta più bene. Chiediamo l’aumento delle corse, ma specialmente quelle degli aliscafi, più che quelle dei traghetti, perché adesso con l’estate alle porte non può più prolungarsi questa provvisorietà. Anche perché si tratta di una provvisorietà solo di comodo. Non è una provvisorietà, diciamo, di esigenza. Non esiste nessuna ordinanza della Capitaneria di Porto che dice che c’è un pericolo nel porto e quindi ci continuiamo a domandare perché si continua a consentire questo stato di cose”.