Salvini “Programma chiuso, Meloni premier se avrà un voto in più”

MILANO (ITALPRESS) – “Il programma è sostanzialmente chiuso. L’ho letto, è ottimo e prevede tutto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano. “Anche l’autonomia, è uno dei primi impegni per portare merito, efficienza, premio a chi governa bene. Il programma è fatto – ha rimarcato Salvini – le candidature sono sostanzialmente definite, regione per regione. Mancano i nomi e ci arriviamo a cavallo di ferragosto. Mentre di là io non ho capito quanti sono i candidati, quali sono le alleanze. Nel centrodestra la situazione è assolutamente tranquilla”. Quanto alla premiership, “se prende un voto in più Giorgia Meloni il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-