Salvini “Lavoro per la pace alla luce del sole”

ROMA (ITALPRESS) – “L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio e alla luce del sole, è tornare alla pace”. Lo dice Matteo Salvini riferendosi al conflitto in Ucraina e nel giorno in cui vengono alimentate altre polemiche strumentali a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca, polemiche che montano a 24 ore dal voto. La Lega, nel ribadire che ha dato mandato ai propri legali per tutelarsi da attacchi e ricostruzioni infamanti e lontane dalla realtà, ritiene che la nota e le ulteriori spiegazioni dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia confermino una volta di più la totale trasparenza e correttezza dell’operato di Salvini. A differenza di un gruppo editoriale che diffondeva in allegato “Russia Oggi”, infatti, la Lega non ha ricevuto finanziamenti da Mosca.Proprio oggi, la Lega ha chiesto al Pd di chiarire i rapporti di Enrico Letta con Pechino dopo il voto a Strasburgo sul Fit For 55 e anche alla luce del curriculum del leader dem che mette in luce collaborazioni con i cinesi. La scelta di fermare la produzione di veicoli diesel e benzina a favore di quelli elettrici è un regalo al Dragone e un colpo mortale per milioni di cittadini europei e italiani.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).