Salvini “Il Mes? Come andare dallo strozzino”

"Il Mes e' un fondo che concede prestiti a prezzo di usura. E' come andare dallo strozzino". Lo ha detto ai microfoni di TeleLombardia il leader della Lega Matteo Salvini.

“Do un numero: 140. Sono i miliardi dati dalla popolazione italiana dal 1979 ad oggi all’Europa, come trasferimenti diretti e altri fondi – aggiunge -. Tra quello che ci e’ tornato indietro e quello che gli italiani hanno dato ballano 140 miliardi in piu’. Noi non vogliamo i soldi dei tedeschi e dei francesi. Ci basterebbe usare i soldi che gli italiani hanno dato in questi anni all’Europa, senza indebitarci”.

“I rapporti maggioranza-opposizione? Adesso si collabora, anche nel territorio, con i sindaci, si cerca di risolvere i problemi. Per quanto riguarda il Governo, spero siano solo parole quelle su nuove tasse dopo il virus – spiega Salvini -. L’ultima cosa di cui gli italiani hanno bisogno sono nuove tasse”.

