Salvini “Da Lega e centrodestra idee giuste per risollevare il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “‘Credò è un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia. E’ un messaggio che appare rivoluzionario in un’epoca di sfiducia e di perdita di sicurezze.

Credo che il nostro programma sia chiaro, concreto e di buonsenso, soprattutto perchè riparte da promesse già mantenute, da riforme già fatte, da soluzioni già trovate e sperimentate.

Credo che la Lega e il centrodestra abbiano le idee giuste

per risollevare il nostro splendido Paese. Credo che la Lega abbia una solida ed efficace capacità di governo. Credo che la squadra della Lega abbia donne e uomini all’altezza, in grado di guidare la Nazione. Credo che nessun’altra parola, più di credo, racchiuda il nostro modo di essere e di fare politica”. Così, in una lettera aperta, il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce i propri valori e spiega la parola-chiave della campagna elettorale verso il 25 settembre.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-