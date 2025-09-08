Salvini “Alleanza solida, troveremo l’accordo in tutte le Regioni”

Salvini ha poi tracciato gli investimenti per diciotto miliardi e mezzo in meno di tre anni, definendoli un impegno senza precedenti. “Una cifra che si traduce in cantieri concreti, dalla statale 106 all’alta velocità fino a Reggio Calabria, passando per la trasversale dell’entroterra, per l’ammodernamento dell’A2 e per il ponte sullo Stretto, finalmente progettato e finanziato, con l’apertura dei cantieri nelle prossime settimane. Un cambio epocale riporterà in Calabria tanti giovani che sono stati costretti a scappare. E ancora interventi su dighe, risorse idriche, aeroporti e sul porto di Gioia Tauro, nella convinzione che il mondo guarderà la Calabria dalle prossime settimane”. Salvini ha poi espresso la volontà di fare del partito una “forza guida” guardando anche alle prossime amministrative in primavera: “Crotone, Reggio Calabria, ci sono tanti Comuni che vanno al voto dove si può fare di più e di meglio”.

