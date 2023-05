Salvatore Serpico: “un nuovo attracco aliscafi per una Forio a misura di turisti e residenti”

Salvatore Serpico, candidato consigliere comunale con la Lista Passione Forio – Stani verde Sindaco, è soddisfatto dall’andamento di questa campagna elettorale. “Per chi vuole vivere la politica in maniera intensa queste è una bellissima campagna elettorale, che come ogni campagna elettorale permette di intrecciare e di riprendere dei rapporti personali, anche con chi normalmente si incontra raramente, ma soprattutto ci consente di andare a toccare con mano, in maniera diretta, quelle che sono le criticità del territorio, e questo lo dico anche per rispondere a chi ci accusa di parlare poco di programmi e di temi. Questa – aggiunge Serpico – è una critica che non tocca me personalmente, la lista Passione Forio e l’intera coalizione che appoggia Stani Verde, in quanto da parte nostra c’è un continuo ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini. E abbiamo notato che Forio, al di là dei grandi progetti che si intende realizzare o che in passato si è promesso di realizzare, manca proprio di alcune strutture indispensabili e necessarie”.

Tra le maggiori criticità evidenziate dal Candidato di Passione Forio “in particolar modo le tantissime aree del Paese che non sono servite dalla rete fognaria e dall’incanalamento delle acque. Conosciamo tutti – aggiunge – la condizione dell’illuminazione pubblica. Ci sono, inoltre, delle zone del Paese, e non soltanto in periferia, ma anche abbastanza centrali, che mancano di un normale assetto del territorio, persino del manto stradale. Ci stiamo rendendo sempre di più conto, perché stiamo vivendo il territorio in modo più minuzioso, che a Forio manca proprio l‘ABC. Noi quello che stiamo cercando di fare è di non promettere grandissimi progetti, anche infrastrutturali, che comunque dovranno essere realizzati, ma vogliamo partire da una serie di servizi indispensabili”.

Tra i servizi indispensabili sui quali Serpico ritiene necessario un intervento c’è il Porto e in particolare la realizzazione di un nuovo attracco per gli aliscafi. “Il Porto – sottolinea il candidato – non soltanto racchiude e riveste un ruolo fondamentale per il pescatore, come storicamente avvenuto, ma rappresenta una risorsa da implementare. In questo senso il primo intervento necessario è modificare la dislocazione dell’attracco degli aliscafi.

Noi – prosegue Serpico – insieme all’avvocato Michele Calise, con Angelo Albano e con Donatella Migliaccio, abbiamo presentato una proposta che rivendichiamo con forza, e che è più di una proposta, per la quale abbiamo già verificato la fattibilità, tant’è che sono stati presi contatti con alcuni comandanti di Mergellina e della Capitaneria. Questo progetto – spiega – prevede lo spostamento dell’attracco degli aliscafi da dove si trova attualmente al pontile dei pescatori. Questo consentirebbe, attraverso un’unica piccola manovra, tra l’altro a costo assolutamente zero, di poter razionalizzare e abbellire quello che è la discesa da parte del turista, che avrebbe l’opportunità di essere accolto da un panorama mozzafiato che caratterizza Forio, da una bellissima passeggiata, ma soprattutto consentirebbe di razionalizzare, e questa volta definitivamente, il problema della congestione del traffico presso il bar La Cambusa e di dare finalmente ai taxi e agli Ncc una sistemazione più idonea, regolare ed ordinata. E questo – conclude il candidato di Passioe Forio – a tutto vantaggio della qualità del turista e dei residenti”.