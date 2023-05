Salvatore Serpico: “Traffico? Servono le infrastrutture. Ma dobbiamo già soluzioni”

Alessia Pecchiai | Salvatore Serpico candidato con la Lista Passione per Forio, con Stani Verde Sindaco, espone alcune delle soluzioni pensate per risolvere l’annoso problema del traffico. “La viabilità . spiega Serpico – è sicuramente una delle questioni prioritarie della quale l’amministrazione di Stani Verde dovrà occuparsi. E’ un problema che ci trasciniamo da tempo e al quale l’amministrazione uscente non ha saputo dare risposte concrete, anzi la questione traffico anziché risolversi, si sta aggravando sempre di più. Sono troppe, purtroppo, le auto e gli automezzi che circolano e che, non avendo altra possibilità, parcheggiano in maniera selvaggia sia nel centro storico sia nelle zone più periferiche”.

E per agevolare la viabilità fondamentale è la realizzazione di parcheggi. “Il tema della mobilità – dichiara Serpico – è strettamente legato a quello delle opere infrastrutturali. C’è necessità di un parcheggio nel centro storico e questo è un punto chiave del programma della coalizione che appoggia Stani Verde, proposta dalla lista Passione Forio, ma caldeggiata da tutta la coalizione. Un altro parcheggio strategico deve essere realizzato all’ingresso del Paese dove è prevista un’infrastruttura multipiano, la quale dovrebbe essere pronta in cinque anni.

Nel frattempo già sono stati interpellati dei privati i quali hanno dato disponibilità di mettere a disposizione delle aree di parcheggio, che saranno collegate con dei servizi navetta ai lidi e al centro storico. Un’altra idea che la nostra lista ha suggerito alla coalizione – conclude il candidato di Passione per Forio – è di chiudere uno dei due sensi di marcia all’ingresso del Paese in occasione della chiusura del Lungomare, cosìcchè la corsia potrebbe fungere da parcheggio provvisorio favorendo la passeggiata e l’ingresso dei turisti, ma anche degli avventori dei locali, sul lungomare e sul porto, un po’ come avviene in occasione della festa patronale di San Vito. In quel caso c’è la chiusura nella parte interna, noi, invece, abbiamo proposto la chiusura di quella esterna”