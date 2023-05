Salvatore Serpico: “La manutenzione del territorio la nostra priorità”

Salvatore Serpico candidato con la Lista Passione per Forio, con Stani Verde Sindaco, esamina le problematiche del territorio, un territorio fragile le cui fragilità sono emerse dirompenti nella frana del 26 novembre. “Quello del 26 novembre è stato un graffio che ha posto in evidenza quelle che sono le criticità di un territorio e soprattutto di un dissesto che non può essere ulteriormente rimandato. Ora ci ricordiamo che sono più trent’anni, per non dire quaranta, che non si fanno investimenti sul territorio boschivo e sulle montagne. In generale noi e soprattutto io, come Presidente del club dei cacciatori, più volte, abbiamo lanciato un grido di dolore nelle istituzioni per lo stato degli alberi e di determinati territori che erano completamente dimenticati ed usurpati, soprattutto negli ultimi due anni, da quando io sono Presidente, abbiamo segnalato specifiche criticità che poi si sono riverberate nei tragici fatti del 26 novembre.

Devo purtroppo verificare – prosegue Serpico – l’ho verificato e ricevo diverse istanze da parte di amici cacciatori, ma anche di semplici fruitori della montagna o di cercatori di funghi, che sono tantissime le aree interessate da criticità che per fortuna ancora non hanno avuto un impatto tanto dirompente. Per quanto riguarda Forio – ricorda il candidato di Passione per Forio – non soltanto sono presenti delle crepe assolutamente evidenti per chi percorre le strade di montagna e collinari, ma nella zona alta del nostro Comune ci sono dei massi enormi che si sono staccati dal terreno e che devono assolutamente essere attenzionati. Quello della manutenzione della montagna è un argomento che deve essere prioritario, indipendentemente da quelle che sono le difficoltà e le emergenze.

Noi – prosegue Serpico – ci impegnamo affinché l’attenzione non venga mai calata su questo tipo di argomenti. La manutenzione rappresenta una voce di investimento che deve essere quella più grande, quella più importante, perché riguardano la sicurezza e l’incolumità di diverse zone del nostro territorio, ricordiamo Monte Corvo, quindi via Bocca, ricordiamo la zona di Santa Maria, che ancora è oggetto di zona rossa. Ci sono veramente tanti punti, soprattutto nella zona di Punta Imperatore, che sono oggetto di continue piccole frane. C’è tutta una serie di zone che deve essere messa in sicurezza e in questo noi, come amministrazione, cercheremo di tenere l’attenzione alta, anche in riferimento alle linee di finanziamento disponibili in questo senso. Però – conclude Serpico – è necessario che anche le altre parti, non soltanto quelle sociali, ma anche quelle politiche, dell’associazionismo, che rivendicano le ormai famose passeggiate che sono bellissime anche come attrattore turistico, facciano sistema con l’amministrazione per risolvere questi problemi di sicurezza e contestualmente per garantire un turismo montano e naturalista”.