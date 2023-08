Salvatore Serpico: «Iniziamo con le pensiline, ma non ci fermeremo»

La razionalizzazione e il miglioramento dei servizi, ad iniziare dai ripari alle fermate dei bus, è solo l’inizio delle novità che riguardano la viabilità e i trasporti a Forio, campo d’azione del consigliere delegato Salvatore Serpico.

Il progetto pensiline sta diventando realtà. Quali sono i tempi complessivi di attuazione?

«Come promesso in un precedente intervento, stamane abbiamo installato la prima pensilina presso la fermata del bus di Monticchio, proprio quella nuova che è stata oggetto di uno spostamento. Domani è prevista l’installazione anche alla fermata posta di fronte, per intenderci lato porto. Preciso che si tratta dell’installazione di due pensiline provvisorie, nel senso che hanno ricevuto un permesso temporaneo: successivamente, quindi, verranno sostituite da quelle definitive, che sono state approvate dalla Sovrintendenza e che sono oggetto di un intervento che riguarda gran parte del territorio. È il primo step. Si tratta di un intervento che ha riguardato le due fermate che sono più interessate dai turisti e dalle persone del posto che intendono prendere l’autobus. Per quanto riguarda le pensiline, ne verranno sostituite dieci a settembre-ottobre e per l’anno prossimo le altre cinque, andando a completare l’intero territorio.

Queste due pensiline provvisorie sono state installate a costo zero per il Comune grazie all’intervento di una società leader nel settore che, quando ha verificato che l’amministrazione intendeva installare delle pensiline, si è fatta avanti, ben sapendo che, purtroppo, nel periodo di luglio-agosto la fornitura di acciaio non è prevista e che tutto sarebbe slittato a settembre. Per evitare questo ritardo che non avrebbe coperto il periodo caldo di agosto, grazie alla disponibilità di questa ditta che aveva già presso il proprio cantiere queste strutture, abbiamo ordinato la copertura mobile morbida per dare ristoro ai turisti e ai residenti presso queste due fermate».

Non vi fermerete alle pensiline. Quali sono le altre iniziative a breve termine?

«Si tratta d’interventi che rientrano in un quadro strategico complessivo, quello di garantire dei servizi indispensabili per il Comune. Per quanto riguarda la mia delega che è quella alla viabilità e ai trasporti, ci sono almeno altri 4/5 interventi che l’Amministrazione porterà avanti e che andrà a sviluppare nei prossimi mesi. Posso solo anticipare che ci saranno due importanti interventi. Quello relativo all’istituzione dello Scuolabus: ci stiamo organizzando, anche se ci rendiamo conto che siamo ancora leggermente in ritardo sul punto, ma sicuramente lo realizzeremo nel periodo autunnale.

Poi, per quanto riguarda la giustizia sociale, verrà approvato un importante regolamento che è stato già stilato e passerà per l’approvazione nei prossimi Consigli comunali, cioè la razionalizzazione della questione delle strisce gialle e degli stalli numerati riservati ai disabili. L’intenzione è fotografare quella che è la reale situazione in relazione alle persone che ne necessitano secondo la normativa attuale, non andando a eliminarli, ma garantendo più posti per disabili, in aderenza alle vere necessità del cittadino».