Salvatore Serpico: «Gli stalli per disabili e il trasporto scolastico due sfide innovative per Forio»

Incontriamo il consigliere delegato alla viabilità e trasporti del Comune di Forio Salvatore Serpico, per commentare l’approvazione di un regolamento nuovo per Forio e per l’intera isola.

– Mi sembra di aver capito che avete messo mano ad un argomento che potrebbe essere molto più spinoso, ovvero quello della gestione degli stalli per i disabili, almeno gli stalli nominali. In altri comuni abbiamo letto di diversi ricorsi al Tar, di alcuni stalli concessi e di altri non concessi. È vero che molto spesso i disabili diventano vittima dei finti disabili e dei finti permessi. Cosa avete approvato in Consiglio comunale? Qual è la direzione in cui va la scelta di realizzare un regolamento?

«Devo ringraziare il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale che ha avuto particolare sensibilità sul tema e sulla proposta che abbiamo sottoposto all’intera civica assise. Si tratta di una proposta di deliberazione che mira a garantire una giustizia sociale, una fotografia della reale situazione, nel senso di andare a tutelare particolarmente le fasce deboli. È una proposta di delibera che ha appunto la funzione di mettere un punto fermo, l’anno zero nel quale, adeguandosi ad una normativa nazionale, si va a differenziare quella che è la disciplina dei tagliandini. Per intenderci, chi ha la possibilità di sostare in quanto invalido civile o perché portatore di handicap rispetto a chi gode di un posto assegnato? Il regolamento riguarda soprattutto questa seconda fattispecie e prevede dei casi tassativi che tolgono ogni discrezionalità agli uffici, che devono appunto verificare l’istruttoria e la possibilità di andare ad aggiornare l’intera situazione, andando a liberare gli stalli e a garantire finalmente chi un posto assegnato non ce l’ha. Anche perché erano oramai otto-dieci mesi che le domande erano sospese, in quanto non c’era più la disponibilità del posto fisico, nonostante le esigenze di molte persone che ne facevano richiesta.

Dunque con questa misura si crea la possibilità di poter avere un posto assegnato e questo è stato voluto fortemente da me. Intrecciando le banche dati, si crea un’unica banca dati tra la Polizia Municipale e l’ufficio di Stato Civile. Il che sta a significare quello che non accadeva fino ad oggi, ovvero ogni qual volta c’è una variazione anagrafica, un decesso, la perdita del diritto, l’incrocio tra le banche dati consente un aggiornamento costante e questo è un fenomeno impattante».

I NUMERI

– La domanda è: c’era bisogno di fare tutto questo lavoro? Perché di quanti posti stiamo parlando? Cioè, perché c’è bisogno di questa regolamentazione? Si regolamenta qualcosa quando magari comincia ad avere delle dimensioni più importanti?

«C’è bisogno di regolamentare innanzitutto perché era anacronistico che in presenza di una normativa nazionale che è stata di continuo aggiornata non ci sia una regolamentazione che vada ad adeguarsi. Si tende ad evitare quello che è un elemento di discrezionalità da parte del dirigente della Polizia Municipale, in quanto fino ad oggi c’era una valutazione discrezionale sulla base delle relazioni che spesso il richiedente effettuava, tra l’avere il mero tagliando rispetto al posto assegnato.

Ora invece tutto viene disciplinato. Parlavi di numeri. Stiamo parlando di un’istruttoria che è già stata svolta nell’ultimo mese, che poi ha portato appunto alla proposta di deliberazione. Nel comune di Forio siamo circa a 170-180 posti attualmente assegnati dove troviamo anche la segnaletica verticale con il numeretto assegnato da un’istruttoria preliminare. Io credo che riusciremo a trovare una sintesi intorno agli attuali 30-40, quindi si tratta di circa 120-130 stalli che verranno revocati. Questo aprirà per quelli che già lo hanno un’istruttoria che tende appunto a verificare l’aggiornamento e dall’altro lato apre la possibilità a chi attende il posto autorizzato di poter andare a esaminare quelle pratiche che, come dicevo prima, erano ferme da otto-dieci mesi».

IL PROBLEMA TRAFFICO

– Secondo me a Forio lei è uno dei consiglieri, in qualche modo, tra virgolette, più odiato in questo momento, perché è il papà del senso unico su via Baiola, abbiamo visto che è stato prorogato. Avete trovato il modo per liberare le due ruote? Come va l’esperimento?

«Su questo tengo a precisare a chi sicuramente mi conosce più come amministratore e meno come politico. Da un punto di vista politico devo dire che questo era già stato indicato nell’ambito del programma elettorale dallo stesso sindaco, ma anche noi abbiamo firmato un patto. Su questo tema c’è il patto in materia di traffico e la situazione in cui versava Forio e riguardava anche altri comuni isolani non poteva andare avanti, quindi c’è la necessità di cambiare. Mi rendo conto che il senso unico è una misura che crea dei disagi per le persone che sono direttamente interessate in quelle arterie stradali. Me ne rendo assolutamente conto perché lo vivo anche io abitando nella zona di San Vito, che è caratterizzata dal senso unico.

E quindi costringe anche me, i miei familiari che devono uscire a fare il giro verso giù nella direzione di via Giovanni Mazzella per ritornare. Però mi rendo anche conto che per questo è stata realmente una sperimentazione, perché questo mese è servito a noi e a me, in particolar modo, oltre che alla stessa Polizia Municipale, su mia indicazione, per monitorare i flussi. E i flussi che emergono dicono che abbiamo raggiunto nelle prime giornate di settembre punte di circa 4200-4300 passaggi in un range orario che va dalle 18.30 alle 20.00. Il punto è stato preso sul campo sportivo di Forio tra l’intersezione tra la provinciale e la Spinavola: 4200 in 1 ora e mezza. E’ un dato che non ci possiamo più permettere, come isola. E soprattutto tutti i grandissimi soloni e professori universitari che sono stati delegati dalle precedenti amministrazioni. Ricordo bene gli incarichi che erano stati conferiti da Franco Monti e successivamente da Franco Regine per le caratteristiche delle arterie stradali e per le condizioni fisiche di Monterone e di Spinavola. E ripeto, non è soltanto Monterone, perché non lo abbiamo fatto per Monterone. Perché Spinavola ha le medesime caratteristiche di Monterone. Quindi, dicevo, tutti questi professori hanno detto che per le condizioni di strada, e non lo dico assolutamente io che faccio tutt’altro lavoro, è necessario e indispensabile. Non c’è un’altra misura che non sia quella del senso unico. È un esperimento che andrà avanti. Verifichiamo i flussi che stiamo continuando a reperire per verificare anche cosa si verifica durante la mattinata.

È un confronto che noi quotidianamente abbiamo con tutta l’amministrazione. Non è assolutamente un atto d’imperio. Ascoltiamo quelle che sono le istanze che provengono dai cittadini e soprattutto da quelli che sono particolarmente interessati. Ma io credo fortemente in un progetto isolano, che riguardi e che parta da Forio e coinvolga anche la razionalizzazione del trasporto pubblico e in futuro ci arriveremo. Credo che sia doveroso, perché altrimenti rischiamo di affogare, e non ce ne stiamo rendendo nemmeno conto, tra auto, motorini e smog».

LE PENSILINE ALLE FERMATE DEI BUS

– Lei in una precedente intervista aveva raccontato di un piano di pensiline per i bus, due le ha installate, ha spostato la posizione delle fermate degli autobus, aveva promesso che quelle pensiline erano temporanee. Adesso però i giorni passano. Quando arrivano le pensiline ufficiali?

«C’è stato soltanto un piccolo contrattempo in quanto abbiamo adeguato e c’è stata una modifica rispetto ai diversi preventivi che avevamo fatto, semplicemente per fare in modo che le pensiline siano più green possibili e soprattutto siano adeguate agli standard per i diversamente abili. Lo abbiamo ritenuto necessario e ci siamo presi 15-20 giorni in più che abbiamo chiesto alle imprese.

E confermo dieci pensiline in questa prima fase e altre cinque per quanto riguarda l’anno prossimo. Oltre ad essere particolarmente belle, saranno anche all’avanguardia in quanto saranno totalmente autonome per l’energia elettrica, perché avranno dei pannelli solari fotovoltaici che produrranno l’energia elettrica, con tutto quello che ne consegue. Stiamo lavorando insieme al consigliere D’Abundo per fare in modo di garantire una segnaletica con QR Code che indichino, oltre alle fermate, anche quelle gli orari degli autobus e i punti di interesse di ciascuna pensilina e soprattutto di adeguare quelle che sono le strutture murarie alla possibilità di un facile accesso per i diversamente abili. Questo in qualche modo ha giustificato il ritardo. Invece quello dove non si può sbagliare perché siamo chiamati ad un’altra prova del 9 importante ed è una sfida nata con l’amministrazione di Stani Verde, sono gli scuolabus».

IL FINANZIAMENTO DI LEGNINI PER LA NAVETTA

– Per quanto riguarda gli scuolabus ho saputo che il commissario Legnini vi ha messo a disposizione alcune somme e mi sembra di capire che quest’anno, anche per le scuole che vivono momenti di difficoltà legate ai lavori e a tutta la questione nata dopo il terremoto, sia previsto un servizio di navetta scolastica, non proprio lo scuolabus come lo intendiamo…

«Cosa prevede questa innovazione? Anche in questo caso potevamo stare fermi, fare finta di non vedere quello che succedeva la mattina presso tutte le strutture scolastiche. Se fossimo stati un altro tipo di amministrazione, ci saremmo girati dall’altra parte accompagnando i nostri figli. Io ho un figlio in quinta elementare e potevo far finta di non vedere quello che vedo quotidianamente. Devo ringraziare sul punto il sindaco e l’on. Legnini, con il quale ci siamo sentiti e visti più volte.

Il commissario ha recepito le preoccupazioni che avevamo io come delegato e in particolar modo il sindaco. E Legnini, dopo una relazione ben dettagliata sul traffico legato specificamente all’entrata e all’uscita dalle scuole, ha inteso aderire ad un finanziamento importante. Non siamo partiti con lo scuolabus quest’anno perché richiede un’organizzazione a monte che deve partire almeno a gennaio-febbraio dell’anno in corso con un’attività di questionario, cosa che faremo all’interno delle scuole in quel periodo, concordata proprio stamane con le dirigenti scolastiche. Prevede il flusso tra le diverse zone in modo da adeguare le fermate dei diversi scuolabus a seconda di dove c’è la maggiore o minore affluenza da parte degli alunni. Quindi richiedeva del tempo. Ma non siamo rimasti con le mani in mano e ci siamo attivati con un servizio navetta. Abbiamo già assunto i preventivi, abbiamo già avuto la copertura come indicato da Legnini. Siamo nella fase semplicemente organizzativa. Con il Servizio Sociale stiamo pensando ad un’ipotesi di nonno civico per le scuole, attraverso il meccanismo che oggi avviene con un sistema navetta, che poi spiegheremo insieme al sindaco.

E l’anno prossimo? Per quanto riguarda l’anno scolastico 2024-25, il sistema di scuolabus sarà affiancato a questi importanti investimenti fatti per diverse strutture di parcheggi. Tante persone hanno aderito alla manifestazione di interesse che ha indetto il Comune mettendo a disposizione delle aree di parcheggio adiacenti alle strutture scolastiche. La prima che mi viene in mente è nella zona centrale, che eliminerà sosta e attraversamento nei pressi di quel plesso. Una soluzione che ci consentirà, secondo me, già a partire dai prossimi mesi con il servizio navetta e con un sistema traffico che dovrà essere adeguato per i prossimi anni di stare abbastanza tranquilli e di evitare quella situazione di assoluto caos e di disordine che oggi viviamo presso tutte le strutture scolastiche».