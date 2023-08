Salvatore Serpico: «Ecco le nuove regole per la viabilità a Monterone»

Gaetano Di Meglio | Sono tante le novità nella regolamentazione delle soste e della viabilità a Forio. Il consigliere delegato Salvatore Serpico illustra nei dettagli le iniziative dell’Amministrazione.

«Abbiamo completamente razionalizzato – esordisce – l’utilizzo del Piazzale Cristoforo Colombo, di fronte alla Lucciola, decidendo il “famoso” spostamento delle fermate dei bus e dell’area taxi. L’attenzione dell’Amministrazione si è poi spostata su un altro punto nevralgico che è quello di Monterone, dove regnava l’anarchia assoluta. Non esisteva una regolamentazione e tutte le disposizioni e le segnaletiche da tempo non venivano assolutamente rispettate. Anzi, sia nella discesa di Monterone che in piazza Cerriglio e anche salendo verso Santa Lucia ho avuto modo di verificare la presenza di auto parcheggiate nonostante i segnali di divieto, in alcuni punti affianco alla chiesa, per esempio, al centro di piazza Cerriglio.

Nonostante la sosta con disco orario di 15 o 30 minuti erano parcheggiate sempre le stesse auto, utilizzate ad uso privato. Questo è un problema che troviamo anche in altre zone. Avendo messo mano in maniera integrale alla questione di Monterone, siamo andati a rideterminare tutto con il comandante della Polizia Locale che ha fatto un’ordinanza. Abbiamo previsto quattro stalli adiacenti la chiesa con strisce bianche per 15 minuti. Stesso discorso nella parte laterale della chiesa scendendo e soprattutto nello stallo più avanti abbiamo previsto un’area di carico e scarico che prima non esisteva. Per il carico e scarico i grossi camion venivano parcheggiati in qualsiasi punto centrale, ovviamente creando degli ingorghi».

CHIUSURA IN VIA CAVA MONTERONE

Le ordinanze vanno rispettate ed in questo senso si muove l’Amministrazione: «Adesso abbiamo raccomandato in maniera proprio forte ai vigili urbani di far rispettare sia i 15 minuti sia il disco orario anche nei nuovi stalli che in quelli preesistenti, tant’è che abbiamo apposto anche dei segnali e degli avvisi in questi giorni, per preavvisare la rigida osservanza della segnaletica, altrimenti sarebbero state elevate contravvenzioni. E mi rivolgo in particolar modo a chi ha lasciato l’auto parcheggiata da giorni e giorni, senza spostarla e tra l’altro alcune non esibivano nemmeno il disco orario. E soprattutto i camion non possono parcheggiare al centro della piazza, ma nelle aree laterali.

Un altro intervento che pure è stato fatto è in via Cava Monterone, la stradina, sempre a fianco della chiesa che sbuca sulla provinciale.

Lì ho fatto apporre una chiusura proprio per evitare quella bruttissima abitudine, tra l’altro anche molto pericolosa, dei motorini che venivano dalla direzione di Keramos e andavano verso il Fango, tagliando trasversalmente piazza Cerriglio. E c’erano diversi casi in cui creavano non soltanto ingorghi, ma soprattutto anche pericolo per chi arrivava da sopra. Inoltre sono stati ricavati ulteriori posti bianchi affianco alla polleria Viola, al girarrosto. Anche lì saranno previsti una decina di stalli bianchi per i motorini. Avendo creato diversi stalli di sosta e la possibilità di stabilire anche qui delle aree destinate, questo consentirà quasi sicuramente di restituire una immagine di civiltà e di tranquillità. Monterone, a differenza delle altre zone del paese, presenta caratteristiche un po’ particolari, ci sono momenti di traffico intenso, prevalentemente verso le 12 e dalle 18 alle 20 nel pomeriggio e noi presteremo particolare attenzione a questi momenti. Garantendo sempre la presenza dei vigili urbani. Infatti quando il vigile non è presente in questi periodi, si crea anche lì confusione e il traffico si blocca».

STRISCE PEDONALI PER GLI SCOLARI

Ma non è finita. Altre importanti iniziative bollono in pentola e Serpico le anticipa: «Un ulteriore intervento, un po’ più sul lungo periodo è che Monterone sarà interessata dall’avviso pubblico che verrà pubblicato a partire da settembre. Come Amministrazione faremo un avviso per manifestazioni di interesse di proprietari che vogliano mettere a disposizione dei terreni da destinare a parcheggi. Le zone attenzionate saranno Monterone, San Vito, Panza.

A Monterone abbiamo già ricevuto disponibilità da due diversi proprietari, di un fondo in comproprietà e di un altro di proprietà esclusiva di un nostro cittadino che metterà a disposizione all’ingresso di Monterone un’area da destinare a parcheggio. Si sta valutando, come Amministrazione, una possibilità laddove si verifichi, soprattutto nel periodo invernale, in concomitanza con gli orari delle scuole o anche nel prossimo periodo primaverile. Ma questa sarà una scelta che dovrà essere concordata con i rappresentanti di zona e con la intera Amministrazione. L’indicazione che posso dare io come delegato alla viabilità, la mia idea personale, è che Monterone potrà ritornare al suo splendore massimo e alla assoluta vivibilità e tranquillità dei suoi abitanti soltanto con la predisposizione di un senso unico.

Sempre a Monterone sono in via di realizzazione delle strisce pedonali, che serviranno soprattutto per favorire il passaggio in sicurezza dei bambini quando usciranno da scuola. Inoltre ho fatto spostare tutti i vasi in prossimità del tabaccaio, lato Mille Articoli, per intenderci. Prima in quel punto erano posizionati dei vasi enormi che occludevano qualsiasi forma di passaggio. Fermo restando il passaggio delimitato dai paletti a destra, dall’altra parte della strada l’ho creato posizionando dei vasi anche sinistra. Questo per consentire che chi parcheggia negli stalli che abbiamo creato possa raggiungere il tabaccaio, il barbiere o Mille Articoli protetto dai vasi. Prima invece questo passaggio non c’era perché avveniva sull’altro lato. Però ugualmente la gente passava, camminava sulla sede stradale ed era pericoloso, oltre che creare problemi alle stesse auto che transitavano al centro della strada».