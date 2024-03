Salvatore Rullo aggredito a Panza. Uomo in stato in fermo

Serata movimentata a Panza. Durante un alterco tra un uomo, sulla cinquantina, è intervenuto il vigile urbano Salvatore Rullo e, purtroppo, è stato aggredito. Rullo, persona di una educazione specchiata, rispettosa e stimata da tutti è stato raggiunto da un pugno al volto. Un’aggressione che non si giustifica e per la quale sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forio, coordinati dal luogotenente Di Nola. L’uomo, al momento, è in stato di fermo.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Stani Verde: “Questa è una vicenda che mi ha ferito profondamente. E’ la terza aggressione che i nostri vigili urbani subiscono. Ci costituiremo parte civile nel processo che ne nascerà”.

L’amministrazione, inoltre, ha diffuso una breve nota stampa: “La vile aggressione che ha subito oggi l’agente Salvatore Rullo è inqualificabile. Il suo integerrimo impegno è e resta un orgoglio non solo per la divisa che rappresenta ma per tutta la comunità. Il Sindaco e l’amministrazione rappresentano oggi più che mai la propria vicinanza al dott. Rullo. L’agente Rullo non ha riportato gravi danni, si rimetterà nel giro di qualche giorno”