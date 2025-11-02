Salvatore Manfrellotti: «Ischia mi ha fatto sentire subito a casa. Qui per vincere»

Arrivato da pochi giorni ma già pienamente inserito nel gruppo, Salvatore Manfrellotti rappresenta il volto nuovo dell’attacco dell’Ischia Calcio. L’attaccante napoletano, con un passato importante in Serie D, ha esordito al “Mazzella” nella vittoria contro il Monastir e si prepara ora alla difficile trasferta di Olbia con entusiasmo e fiducia. Nell’intervista, racconta le prime sensazioni, l’impatto con la squadra e il rapporto con mister Simone Corino e il presidente Pino Taglialatela.

Salvatore Manfrellotti è il nuovo attaccante dell’Ischia Calcio. Hai già esordito al “Mazzella” nella vittoria contro il Monastir per 2-1. Sei arrivato in un momento complicato per la squadra: senti un po’ la responsabilità, o prevale l’esperienza maturata sui campi di Serie D? Come ti sei trovato e quali sono le prime sensazioni?

“Sono arrivato a Ischia sabato e non sono riuscito a firmare subito. I ragazzi, però, la domenica hanno vinto 2-0, ed è stato un ottimo punto di partenza. Si era già creato entusiasmo e un bel clima. Poi abbiamo fatto una settimana di lavoro eccezionale e siamo riusciti a vincere anche la seconda partita consecutiva. Devo dire che la società e il mister mi hanno fatto sentire subito a casa, e questa è la cosa più importante. Per un calciatore, quando arriva in un posto nuovo, sentirsi accolto fa davvero la differenza”.

L’Ischia è una piazza che conosci e che non ha bisogno di presentazioni. Cosa ti ha spinto a venire sull’isola, nonostante una classifica non proprio brillante e un inizio complicato?

“All’inizio può capitare qualche passo falso, ma non siamo certo alla fine, quando ci si gioca tutto con l’acqua alla gola. C’è tempo per recuperare e lo stiamo dimostrando. Ho scelto Ischia perché è una piazza che mi è sempre piaciuta, e quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato due volte: ho accettato subito”.

Domenica hai conosciuto il “Mazzella” e il calore del pubblico. Sei abituato a piazze calde, ma che impressione ti ha fatto l’ambiente e com’è giocare su questo nuovo campo?

“Il campo è bellissimo, di ultima generazione, e questo per noi è un vantaggio enorme. Allenarsi e giocare qui è un piacere. So che stanno sistemando anche la tribuna per accogliere più tifosi, e noi non vediamo l’ora di averli ancora più vicini”.

Ora vi aspetta la trasferta di Olbia, non proprio semplice dal punto di vista logistico. Avete chiuso la settimana di preparazione: che tipo di gara vi aspettate e quali sono le sensazioni della vigilia?

“Le sensazioni sono positive, e devono esserlo sempre in questo sport. L’obiettivo è dare continuità a quello che abbiamo iniziato: se continui su questa strada, i risultati arrivano e tutto diventa più facile”.

Quest’anno l’Ischia è una squadra molto “internazionale”: tanti giocatori da esperienze e Paesi diversi. La Serie D sta cambiando. Com’è il clima nello spogliatoio, anche con chi parla poco italiano?

“Ci troviamo tutti bene, ci capiamo anche senza parole. Il napoletano, si sa, arriva ovunque! I ragazzi che vengono da fuori si sono ambientati bene, anche grazie alla società che ci ha sistemati tutti nel modo giusto. Stanno bene, e questo si vede. Poi piano piano imparano anche l’italiano, o almeno il napoletano, e va ancora meglio”.

In conclusione: i momenti più belli e quelli più difficili della tua carriera? Come li hai affrontati?

“In questo sport bisogna restare sempre positivi, perché le delusioni e le difficoltà sono più delle gioie. Io, comunque, mi ritengo fortunato: non avrò avuto una carriera straordinaria, ma mi sono sempre divertito. Il calcio mi ha dato tanto, anche la possibilità di costruire una famiglia e avere due figli. Sono felice di quello che ho ricevuto e voglio dare ancora tanto, finché potrò”.

Domenica non è arrivato il gol. Lo rimandiamo a Olbia?

“Il gol arriverà. L’importante è portare risultati alla squadra. Se non segno io, basta che segni un compagno: conta solo vincere”.

Chiudiamo con due nomi: il nuovo allenatore, Simone Corino, e il presidente Pino Taglialatela. Due figure di spessore, con cui hai iniziato a lavorare da poco. Che rapporto si è creato?

“Il mister mi ha voluto fortemente, mi ha chiamato personalmente, e questo è stato un grande stimolo per me. Quando un allenatore ti cerca, cambia tutto. Il presidente, invece, mi ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità. È stato un impatto davvero positivo, e spero di ripagarli entrambi sul campo”.

Il ricordo di Manfrellotti per Diego

Nel giorno del compleanno di Maradona, l’attaccante dell’Ischia Calcio, Salvatore Manfrellotti, ha voluto condividere un pensiero speciale legato al suo mito di sempre. Un incontro mancato, ma rimasto impresso per sempre nella memoria.

«Un giorno lo vidi scendere da una macchina. All’inizio pensai fosse solo qualcuno che camminava come lui, con quel passo inconfondibile. Poi capii che era davvero Maradona. Provai a raggiungerlo, ma non ci riuscii. Da allora porto con me quella giornata come l’occasione persa della mia vita.

Buon compleanno, Diego.»