Salvatore Lauro: “Fattispecie di rilevanza civilistica. Sarà dimostrata la mia assoluta correttezza”

L’armatore Salvatore Lauro ha diffuso una nota sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda e che lo vedrà comparire il prossimo 4 ottobre dinanzi al giudice del Tribunale di Napoli nell’ambito di una inchiesta per infedeltà patrimoniale insieme alla moglie ed alle due figlie ed alla sorella maggiore.

“Il gruppo Lauro – sottolinea l’ex senatore – è stato da sempre gestito secondo criteri di correttezza, trasparenza e rispetto delle leggi.

La spiacevole vicenda di cui oggi ci troviamo a dover parlare è basata unicamente sulle denunce presentate da mia sorella minore e riguarda fattispecie di rilevanza civilistica che saranno a breve chiarite in tutte le sedi opportune. Sono sicuro che anche in fase processuale sarà dimostrata l’assoluta correttezza mia, di mia sorella Annamaria e di tutte le persone coinvolte in questa situazione”.