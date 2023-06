Salvatore Lauro: “Berlusconi ha dato voce agli italiani che non si sentivano rappresentati”

La notizia della morte di Berlusconi ci addolora profondamente perché con lui scompare un personaggio che ha davvero segnato un’epoca, inaugurando di fatto la seconda repubblica e creando l’identità del centrodestra, presupposto del bipolarismo che ora gli sopravvive. Imprenditore intelligente e politico appassionato e coraggioso, mi lega a lui l’esperienza in Senato, tra le fila di Forza Italia, e il ricordo dell’avventura di Azzurra, la nave della libertà, utilizzata per la campagna elettorale delle regionali del 2000.

Fu una campagna fortunata per Berlusconi, che portò Forza Italia al 25,1%: io ero dirigente nazionale del turismo, per la prima volta una imbarcazione veicolava un messaggio politico, toccando anche le coste di Napoli.A lungo porterò, anzi porteremo, sempre con me la sua storica frase: chi ci crede, combatte, chi ci crede, supera tutti gli ostacoli, chi ci crede, vince.

Mi è stata sempre d’aiuto e, da oggi, lo sarà ancora di più.Da un punto di vista imprenditoriale, la sua è una grande storia di successo: partito con i 30 milioni di lire della liquidazione del papà Luigi, Berlusconi ha saputo costruire un impero con scelte spesso visionarie, anticipando i tempi, e raggiungendo il successo con le sue reti televisive e con il Milan, che ha portato sul tetto d’Europa e del mondo. In generale il suo impatto sulla vita del nostro Paese è stato straordinario.Ha dato voce agli italiani che non si sentivano rappresentati a quelli che privilegiavano il merito opponendosi a qualsiasi forma di ingiustizia e ha aperto una nuova epoca che premia i giovani e la cultura liberale e riformista. Anche i suoi nemici oggi si inchinano davanti al suo coraggio. Grazie Presidente