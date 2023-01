Salvatore Lauro: “Benedetto XVI, uno dei più illustri intellettuali dell’ultimo secolo”

In questi giorni in cui il mondo saluta con partecipazione e affetto Papa Benedetto XVI ho ritrovato, grazie all’amico Peppino Di Costanzo, una foto che custodirò gelosamente e che mi ritrae insieme all’allora cardinale Ratzinger, al suo arcivescovo segretario Georg Gänswein e all’allora vescovo di Ischia, monsignor Antonio Pagano. Eravamo a metà degli anni Novanta, su uno dei pontili costruiti per Italia ’90, e fu un privilegio per me accompagnare Ratzinger durante una piacevole traversata dall’isola a Napoli, dopo un suo soggiorno a Ischia.

Una traversata in cui non perse occasione di rivolgersi con cordialità all’intero equipaggio e nella quale dialogammo a lungo di tutto: mi colpirono subito la sua modestia innata signorilità e disponibilità, insieme naturalmente al suo altissimo livello culturale che sarebbe poi emerso nei suoi anni di pontificato, nei quali ha saputo distinguersi come fine teologo.

Nella nostra traversata in aliscafo Ratzinger non perse occasione di sottolineare la bellezza della nostra isola, così tradizionalmente legata al popolo tedesco, ma anche la fede del nostro popolo, che era riuscito a toccare con mano nei suoi giorni di permanenza.

Oggi sarò a Roma, a San Pietro, per i suoi funerali, nella convinzione che sia stato uno dei grandi protagonisti del nostro tempo, oserei dire come uno dei più illustri intellettuali dell’ultimo secolo, in grado di comprendere – prerogativa che è di pochi eletti – quando fosse giunto il momento di farsi da parte, primo nella storia dei nostri Papi, e di accompagnare gli anni di Papa Francesco con un profondo rispetto dei ruoli. Nel 2010 avrei poi rincontrato Georg Gänswein, diventato nel frattempo segretario particolare di Papa Benedetto XVI, che vinse il Premio Capri-San Michele 2010 per la sezione Immagini-Verità e che, memore del nostro piacevole incontro di qualche anno prima, non perse occasione in invitarmi a Roma dal pontefice.