Salvatore Iacono contro i “FRANCO” di Forio. “Attacco” di Street Art

“SENZA INFAMIA E SENZA LODE” L’ULTIMO INTERVENTO URBAN DI ISCHIA STREET ART NEL COMUNE DI FORIO D’ISCHIA

Sintetizzati e riassunti con una intallazione urban minimal gli ultimi trent’anni di politica amministrativa nel Comune di Forio

Domenica 19 marzo 2023 in via G. Castellaccio di fronte all’Istituto Comprensivo di Forio, è apparsa una installazione urbana (disistallata in tempo record) dal titolo “Senza infamia e senza lode” firmata da Salvatore Iacono gallerista, performer e attivista. L’intervento installativo è stato eseguito nelle prime ore del giorno sul sedile in marmo grigio scuro lungo due metri per novanta centimetri.

Il sedile è situato nella piccola aiuola vicino all’area dei giochi pubblici. Sono stati apposti sul marmo una croce, una piccola statua di Cristo con quattro ceri e un vaso di fiori, il tutto modificato con il colore nero e grigio scuro ricreando lo stile di una classica tomba cimiteriale. Accompagnato dal testo e periodo delle varie amministrazioni succedute nei tre decenni.