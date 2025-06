Salvatore Di Scala e il suo Naples15: TOP 3 tra i ristoranti italiani a Madison. Il riconoscimento di Three Best Rated®

Dall’isola di Ischia alle rive del Lago Monona, la storia dello chef Salvatore Di Scala è quella di una passione che ha attraversato l’oceano, portando con sé i profumi e i sapori autentici del sud Italia. Naples15, il suo ristorante situato nel cuore di Madison, è stato appena riconosciuto tra i Top 3 ristoranti italiani della città dal sito indipendente Three Best Rated®, un risultato che conferma la straordinaria dedizione dello chef ischitano alla tradizione e alla qualità.

Salvatore Di Scala, ischitano di nascita e orgoglioso ambasciatore della cucina partenopea, è l’anima e la mente dietro Naples15. In un ambiente accogliente e dal sapore familiare, propone una cucina che non scende mai a compromessi: pizze cotte a legna secondo i rigorosi dettami dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), pasta fatta in casa, piatti di pesce, carne e specialità gourmet che celebrano la ricchezza della gastronomia campana. Ogni creazione del menù è un omaggio alla sua terra d’origine, reinterpretata con passione e tecnica inconfondibili.

Tra le proposte più apprezzate spicca il Pollo Alla Salvatore: un piatto che incarna l’identità culinaria dello chef, combinando ingredienti selezionati – come la mozzarella affumicata, il Parmigiano Reggiano e il guanciale – in un’esplosione di sapori perfettamente bilanciati. Ogni dettaglio, dalla scelta dei rigatoni Gerardo Di Nola alla delicata nota dell’olio al tartufo, è pensato per raccontare una storia di gusto e memoria.

Il prestigioso riconoscimento ottenuto da Three Best Rated® non arriva per caso. Il portale, fondato nel 2014, seleziona con cura i migliori esercizi commerciali locali basandosi su un’articolata Ispezione a 50 punti. Tra i criteri valutati figurano le recensioni dei clienti, la reputazione online, la qualità del servizio, la trasparenza sui costi, l’affidabilità e l’eccellenza complessiva. Le aziende non possono pagare per comparire nella classifica: un dettaglio cruciale che garantisce imparzialità e onestà nella selezione.

Con questo riconoscimento, Naples15 si affianca a “Cento Ristorante” e “La Madison Lombardino” nel rappresentare il meglio della cucina italiana a Madison. Ma è la firma inconfondibile di Salvatore Di Scala – chef, patron, ma soprattutto narratore appassionato della sua Ischia – a rendere Naples15 qualcosa di più di un semplice ristorante: un ponte culturale, un luogo dove ogni piatto è un viaggio, ogni sapore un ricordo.

E se è vero che “ti meriti solo il meglio”, come recita il motto di Three Best Rated®, a Madison l’eccellenza italiana ha un nome ben preciso: Naples15.