Salvatore Cariello lancia “Mariposa”. Il dolore della perdita diventa canzone

Domenica il debutto del singolo “Mariposa”, già disponibile sugli store digitali: il nuovo passo artistico del cantante ischitano tra musica e teatro. Il brano, scritto dall’artista isolano e arrangiato con Gianvito Di Maio, segna una nuova tappa di un percorso musicale avviato un anno fa e già proiettato verso altri inediti in lavorazione

È disponibile da domenica mattina, dalle 11.30 su youtube, “Mariposa”, il nuovo singolo di Salvatore Cariello, artista trentenne già noto sull’isola d’Ischia per la sua attività nel mondo della musica e del teatro. Un’uscita che rappresenta il primo approdo pubblico di un progetto musicale avviato circa un anno fa e portato avanti insieme al Maestro Gianvito Di Maio, con il quale sono già stati incisi altri due brani inediti mentre ulteriori produzioni sono in fase di lavorazione.

“Mariposa” si muove su un terreno emotivo preciso, quello della perdita di una persona amata, ma ambisce a parlare a chiunque abbia vissuto un distacco, un’assenza, un vuoto difficile da colmare. Nelle intenzioni dell’autore, infatti, il titolo non identifica solo una figura femminile, ma diventa simbolo universale di un legame affettivo che continua a vivere nella memoria e nel ricordo. «Ognuno ha una Mariposa nella propria vita», è la chiave interpretativa che Cariello consegna al pubblico per accompagnare l’ascolto del brano.

Il singolo porta la firma dello stesso Salvatore Cariello per quanto riguarda il testo, mentre la musica e l’arrangiamento sono curati da Gianvito Di Maio. Il lavoro tecnico di coarrangiamento, mix e mastering è stato affidato a Enrico Di Meglio, in un processo produttivo che mette insieme professionalità e competenze maturate nel contesto artistico locale.

Attorno al brano si sviluppa anche un progetto visivo, con riprese e fotografie firmate da NOSCROLL e la partecipazione, tra gli interpreti, di Giovanna De Maio e dello stesso Cariello, affiancati dalle comparse Annalisa Ciliberti, Marika De Maio e Gianvito Di Maio. Un lavoro che punta a rafforzare il legame tra musica e racconto per immagini, elemento sempre più centrale nella diffusione dei nuovi singoli.

Per Cariello si tratta di una tappa significativa di un percorso artistico in evoluzione, che nasce dall’esperienza teatrale e trova nella musica un linguaggio diretto per raccontare emozioni e storie personali. L’uscita sugli store digitali segna l’inizio di una fase di maggiore visibilità e rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che, nelle intenzioni dell’artista, continuerà nei prossimi mesi con nuove produzioni e collaborazioni.

In un’isola che da sempre intreccia tradizione culturale e nuove espressioni artistiche, “Mariposa” si inserisce così come un contributo contemporaneo, capace di parlare di sentimenti universali partendo da un’identità profondamente radicata nel territorio.

