Salvato Serpico: “Ci aspettavamo una situazione difficoltosa, ma non di certo così grave”

Salvatore Serpico, non ci sono più scuse. Adesso bisogna mettere il piede sull’acceleratore, e realizzare le promesse che si sono fatte in campagna elettorale

“Per dire la verità, già all’indomani delle elezioni del 14 e 15 maggio, ci siamo incontrati presso la casa comunale per verificare quello che era lo stato dell’arte. Ci aspettavamo una situazione sicuramente difficoltosa, ma sinceramente non ci aspettavamo di questo stato. Ci sono tantissime cose da fare, tantissime da realizzare e molte da portare a termine. La sfida è particolare ed importante, sarà sicuramente impegnativa perché l’impegno richiede una particolare costanza da parte dei consiglieri e quindi quelli che saranno gli assessori. Noi abbiamo rimesso tutte quelle che sono le nostre capacità e le nostre competenze in mano al sindaco e credo che già dalla prossima settimana riesca a nominare quella che è la squadra di governo.”

Nascondendo bene l’emozione, hai fatto politica dietro le quinte e ti sei fatto un lungo processo da cui sei uscito completamente assolto. Ad oggi, però, il popolo di Forio ti ha dato un impegno diverso, una responsabilità in più.

“Sono particolarmente contento, infatti, chi mi conosce sa che mantengo quello che è un certo aplomb inglese. A parte la battuta, sicuramente questo è un percorso che è nato da lontano, almeno da dieci anni fa in cui ho provato ad intavolare tutta una serie di relazioni in diversi ambiti. Il risultato elettorale è assolutamente in linea con quelle che erano state le mie previsioni. La cosa più importante è che siamo riusciti a fare in quello che è stato il progetto iniziato dieci anni, ovvero costruire una lista importante all’interno di una coalizione vincente. Ecco, lo abbiamo fatto, ora dobbiamo solo amministrare.”