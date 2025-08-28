Salvate il Funnolillo. “Passeggiata ecologica” per difendere il cratere che Giosi vuole trasformare in parcheggio

Ieri si è tenuta l’annunciata manifestazione promossa dal PCIML per difendere il cratere “Funnulillo” di Casamicciola dal progetto ignobile previsto dalla delibera consiliare del Comune retto da Giosy Ferrandino, n. 31 del 31 luglio 25, secondo cui quel luogo, ridotto definito addirittura “terreno incolto”, dovrà essere trasformato in un parcheggio e quindi, riempito di detriti provenienti dalla micidiale frana di Casamicciola.

La partecipazione, era prevedibile, non è stata ovviamente massiccia ma sappiamo bene che Ischia è un ambiente difficile per sollecitare le masse a scendere in campo e l’organizzazione incontra sempre mille ostacoli; dopo però, non mancano i mugugni e le lamentale di chi è rimasto a casa o a guardare.

Oltre una settimana fa il PMLI aveva diffuso un suo comunicato stampa per denunciare quanto deliberato. Poi c’è stato l’intervento del Partito di Savio. Per quanto riguarda la stampa, abbiamo registrato solo due pagine de il dispari, silenzio sull’altro fronte.

Nel contempo, sono state trasmesse due interviste al geologo Aniello Di Iorio che ha illustrato con competenza, il valore di quel cosiddetto “terreno incolto” per affermare che invece, si tratta di un cratere sorto almeno settecento anni prima di Cristo, per ribadire quanto già detto da Paolo Buchner e Alfred Rittman secondo cui è un vero e proprio tesoro geologico dell’isola, per concludere con un appello a preservare il sito, a recuperarlo e magari a trasformarlo in un teatro all’aperto, vista la sua forma naturale.

Forse, la delibera di Casamicciola, anche se ignobile, ha comunque avuto il merito di far balzare “Funnulillo” agli onori della cronaca e all’attenzione anche degli ischitani che passando per la zona, si son trovati difronte sempre e solo un anonimo fossato riempito a metà, da detriti vari e da almeno 25 anni, da un grezzo abusivo. Certamente, a saperne di più sono stati solo gli escursionisti, in prevalenza di origine tedesca, guidati da Aniello Di Iorio che ha dato loro tutte le informazioni necessarie a capire quali tesori abbiamo su quest’isola e il livello di ignoranza che contraddistingue amministratori locali e gran parte della popolazione. Di Iorio infatti, grazie alle sue conoscenze, continua a ripetere che l’isola gode di tante ricchezze: il mare, il sole, il vento, l’energia del sottosuolo.

Che cosa vogliamo di più? Eppure, la geotermia è ancora sconosciuta tanto è vero che abbiamo speso miliardi per gli impianti destinati a fornirci il metano; solo da qualche anno si comincia a parlare di fotovoltaico; che neanche si accenna a parlare di energia eolica. Chi aveva accennato allo sfruttamento di queste ricchezze, già negli anni settanta (ricordiamo uno sparuto convegno promosso dall’allora sezione ischitana del PCI), fu deriso e ignorato. Insomma, dice il geologo, potremmo essere un’isola autosufficiente e ricca perché in grado esportare e vendere le nostre risorse. Ma certi argomenti sono ancora tabù (spesso interessati) e si preferisce andare in ben altre direzioni.

A spiegare il motivo della manifestazione alcuni interventi, fra i quali Gennaro Savio, Carmen De Simone che ha informato sulla sua vicenda relativa all’abbattimento della sua abitazione, Giuseppe Mazzara che ha proposto a tutti coloro che issano la bandiera dell’ambientalismo di creare una piattaforma del problema ambientale, Nicola Lamonica, l’avv. Mauro Buono per il quale l’art. 9 della Costituzione dice che la Repubblica ”tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, e Casamicciola alle nuove generazioni lascerà la distruzione di un antico cratere e un nuovo parcheggio, il geologo Di Iorio che si è soffermato ancora una volta sul pregio del luogo che sarà devastato.

LA PETIZIONE DEL “FRONTE”

Il Fronte Unito dell’Ambientalismo che da tempo combatte per salvare il salvabile, ha diffuso una petizione da inviare al Commissario Straordinario Legnini, sottoscritta dai presenti e da altri che saranno contattati. In essa si scrive: “I sottoscritti, cittadini residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia e turisti, esponenti di Associazioni ambientaliste, di gruppi politici, di movimenti culturali, avendo saputo che con delibera n. 31 del 31.07.25, avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale di terreni incolti da destinare allo smaltimento dei fanghi presenti negli alvei sul territorio comunale di Casamicciola terme”, il Comune di Casamicciola ha deciso di riempire con materiali provenienti dalla tragica frana del 2022 che ha interessato gli alvei Cuccufruddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana, via Ombrasco, Puzzillo, il vecchio cratere denominato “Funnulillo” sito in Casamicciola terme sul Monte Tabor nell’area del Rotaro, considerato da eminenti studiosi luogo di pregio e inestimabile testimonianza della storia geologica dell’isola e ridotto invece, oggi, dalla stessa amministrazione comunale di Casamicciola a inutile e anonimo “terreno incolto”, ritenendo che tale operazione è “economicamente vantaggiosa per l’Ente in quanto “comporta un risparmio notevole dei costi relativi agli oneri di smaltimento”.

Il futuro di tale cratere, negli inaccettabili propositi dell’amministrazione retta da un sindaco che tra l’altro ha ricoperto il ruolo di ex parlamentare (ma non ha appreso ancora la strada intrapresa da vari paesi all’estero di salvaguardare il patrimonio ambientale), è quello di essere trasformato in un parcheggio, a dimostrazione non solo della scarsa conoscenza del patrimonio storico, culturale e geologico dell’isola, ma della grave incapacità di gestire le ineguagliabili ricchezze di cui gode l’isola d’Ischia.

I sottoscritti ritengono che il commissario straordinario dr. Legnini non possa e non debba autorizzare uno scempio del genere, che non possa ignorare quanto sta per accadere, a completamento di una devastazione già avviata da oltre vent’anni sotto gli occhi di tutti, anche nel rispetto di quell’articolo costituzionale n. 9 che prevede di preservare l’ambiente per le future generazioni. I sottoscritti si augurano nel contempo, che la stampa sappia e voglia dare la opportuna e doverosa attenzione al criminoso progetto deliberato dall’amministrazione comunale di Casamicciola. Ischia, 27.08.2025”

In contemporanea, il consigliere regionale del “Movimento 5Stelle” Salatiello, ha presentato alla Regione un’interrogazione per conoscere le intenzioni dell’Ente guidato ancora da De Luca e per sapere se c’è la volontà di bloccare un’operazione del genere. In questi giorni, sono state interessate anche altre forze politiche. Sarebbe interessante sapere se altri eventuali parlamentari, presenti in questi giorni sull’isola, pronti a scendere in campo su alcune questioni, sono altrettanto disponibili ad intervenire anche in questo caso.

Intanto il Commissario Straordinario Legnini, invitato da Nicola Lamonica alla manifestazione, si è scusato per l’assenza dovuta ad una settimana di ferie, ma ha garantito che al ritorno, sarà certamente vigile. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno.

La manifestazione si è conclusa poi, con una visita al simbolo dell’abusivismo di Stato: la caserma per la Forestale che anni fa, vide impegnato Domenico Savio con una manifestazione che raccolse l’adesione di cinque persone, ma servì a bloccare un obbrobrio, a testimonianza del quale è ancora sotto gli occhi di tutti lo sventramento di una collina.