Salva per miracolo l’insegnante alla guida della Smart caduta nel porto di Procida

Un grave incidente, dai contorni tanto spettacolari quanto fortunatamente non tragici, si è verificato ieri mattina al porto turistico di Marina Grande. Una donna alla guida di una Smart è finita con l’auto in mare, incastrandosi tra due imbarcazioni ormeggiate lungo la banchina. Solo grazie a una serie di circostanze fortuite, l’episodio non si è trasformato in una tragedia.

L’incidente si è verificato intorno alle 07:30. Secondo una prima ricostruzione, la Smart, guidata da Francesca Borgogna, insegnante residente sull’isola, stava effettuando una manovra di parcheggio nei pressi della banchina. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha accelerato bruscamente, travolgendo alcune panchine e fioriere poste a delimitazione dell’area pedonale. La corsa si è conclusa ben oltre il limite della banchina, con il veicolo che ha sfondato le protezioni ed è precipitato verso l’acqua.

Il destino ha voluto che, proprio sotto quel tratto di banchina, fossero ormeggiate due imbarcazioni: una di queste, un gozzo di grandi dimensioni, era dotata di una spiaggetta di poppa, una sorta di piattaforma posteriore bassa sull’acqua. L’auto, anziché affondare, è rimasta in bilico tra le due barche, incastrandosi in maniera precaria ma decisiva. Alcune funi d’ormeggio hanno fortunosamente contribuito a frenare la caduta, trattenendo la vettura e impedendole di sprofondare completamente in mare.

Visibilmente scossa ma lucida nel racconto, Francesca Borgogna ha spiegato agli agenti intervenuti di aver cercato in tutti i modi di fermare l’auto. “Frenavo, ma la macchina continuava a camminare. Era come se fosse impazzita, super accelerata. Non capivo cosa stesse succedendo”, ha dichiarato. Il veicolo, stando alle sue parole, avrebbe subito un malfunzionamento improvviso, perdendo ogni risposta ai comandi.

Solo la fortunata posizione tra le due imbarcazioni ha evitato il peggio. “Se fosse finita in acqua – spiegano i soccorritori – sarebbe stato quasi impossibile per la signora uscire dall’abitacolo. L’auto avrebbe potuto inabissarsi in pochi secondi”.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri coordinati dal Mar. Verde, gli uonini della Guardia Costiera, del 118 e della polizia Municipale che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.

Successivamente è intervenuta una gru, della ditta Ippocampo che ha provveduto al recupero del veicolo. L’auto è stata sollevata con attenzione per evitare ulteriori danni alle barche coinvolte e quindi caricata su un carro attrezzi della ditta Salvatore Costagliola. La Smart è stata infine trasportata proprio all’officina Costagliola, dove verranno effettuati accertamenti tecnici per comprendere l’origine del guasto.

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i proprietari delle imbarcazioni coinvolte, visibilmente preoccupati per i possibili danni subiti dai loro mezzi. Al momento, pare che le due barche non abbiano riportato gravi lesioni strutturali, ma verranno effettuate verifiche approfondite da parte di tecnici specializzati.

I proprietari hanno già avviato i primi contatti per la gestione delle pratiche assicurative. La dinamica complessa dell’incidente – con un veicolo terrestre coinvolto in un sinistro con imbarcazioni attraccate – renderà necessarie verifiche incrociate tra assicurazioni auto e coperture nautiche.

Incidente raro ma non del tutto inedito, quello accaduto al porto ha suscitato scalpore tra residenti e turisti presenti sul lungomare. In molti si sono fermati ad osservare la scena, increduli di fronte alla vista dell’auto sospesa sul mare, quasi stretta in un abbraccio tra le due barche.

Le autorità hanno delimitato l’area per alcune ore, al fine di consentire le operazioni di recupero e garantire la sicurezza dei passanti.

Il bilancio dell’incidente, fortunatamente, parla solo di danni materiali e di un grande spavento per la conducente. Ma resta l’impressione di quanto sia stata sottile la linea tra un episodio rocambolesco e una tragedia annunciata. Solo la fortunata combinazione di elementi – la presenza della spiaggetta, le funi d’ormeggio, la prontezza dei soccorsi – ha evitato il peggio.

Le indagini proseguono per chiarire le cause tecniche del malfunzionamento dell’auto, mentre la comunità tira un sospiro di sollievo per un epilogo che, questa volta, ha avuto il sapore di un piccolo miracolo quotidiano.