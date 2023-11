Salva la Tari di Lacco Ameno, il “duca” perde il ricorso al Tar

Gaetano Di Meglio | Paolo Fulceri Camerini perde la battaglia contro il Comune di Lacco Ameno per la Tari 2020. La società Immobiliare Cinarime, proprietaria del Negombo, aveva impugnato al Tar la delibera di aprile 2020 con cui il sub commissario straordinario aveva approvato il Regolamento e le relative tariffe per la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per quella annualità. All’epoca l’Ente era ancora commissariato.

Il Comune si è comunque costituito in giudizio difendendo quella scelta. Sollevando preliminarmente una eccezione però respinta dal collegio della Quarta Sezione. Eccependo l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che delibera impugnata n. 5 del 30 aprile 2020 di regolamento Tari per l’anno 2020 «conferma, anche per l’anno 2020, le tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) relative all’anno 2019, contenute nel piano finanziario, parte seconda, allegato alla delibera n. 4 del 29 marzo 2019 del Comune di Lacco Ameno, per cui, secondo l’amministrazione resistente, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera a monte n. 4 del 2019, poi sostanzialmente trasfusa nella delibera impugnata».

Una eccezione infondata, per i giudici, «in quanto correttamente parte ricorrente ha impugnato la delibera dell’ultimo anno, a nulla rilevando che il suo contenuto sia analogo a quello della delibera per l’anno precedente, non sussistendo l’onere di impugnare (anche) quest’ultima ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire».

LE SUPERFICI IMPONIBILI

Nella sentenza si passa poi ad esaminare i diversi motivi di ricorso, tutti respinti.

Innanzitutto, la Immobiliare Cinarime «ha lamentato l’erronea indicazione delle superfici imponibili relative agli arenili ed ai parchi termali, da ciò conseguendo l’arbitraria ed erronea elevazione delle tariffe applicabili, derivandone un pregiudizio anche per la ricorrente».

In particolare, ha sostenuto che «l’esclusione totale o parziale di talune attività produttive di rifiuti solidi abbia determinato una perdita di superfici imponibili la cui inclusione avrebbe certamente determinato una riduzione dell’imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di almeno il 20% a vantaggio dei contribuenti già iscritti nei ruoli».

Una censura infondata, per i giudici, che scrivono: «Come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, la parte ricorrente, nel contestare le superfici contenute nel piano finanziario, non ha fornito specifica e adeguata prova di quanto affermato, difettando ogni documentazione per provare la asserita diversa consistenza degli arenili in concessione, così come quella dei parchi termali presenti sul territorio comunale».

IL “METODO NORMALIZZATO”

Più complessa l’analisi della seconda censura, relativa ai costi per la determinazione del fabbisogno da coprire con la tariffa e ai criteri utilizzati per la determinazione della tariffa medesima, che non sarebbero stati individuati correttamente nella delibera commissariale.

Tesi respinta richiamando una precedente sentenza del Tar del 2022 riguardante sempre il Comune di Lacco Ameno. Anche in questo caso «in base al provvedimento impugnato è ben specificato il criterio di calcolo, cioè il cd. metodo normalizzato, la cui legittimità è già stata positivamente vagliata».

In quella sentenza, che faceva riferimento anche alle direttive comunitarie, si affermava che ai sensi della normativa del 2013 «”Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”, che, come sopra accennato, prevede il c.d. “metodo normalizzato”».

Inoltre la norma «dispone che il Comune, in alternativa ai criteri di dettati e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».

Spiegando i motivi di questo sistema di calcolo: «Lo scopo di questa previsione è di rimediare alla difficoltà oggettiva consistente nel determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore. Per questo, come sopra illustrato, il Comune può ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva (potenziale ed astratta) dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione, della natura dei rifiuti prodotti, elementi in base ai quali l’Amministrazione può presumere con un buon grado di plausibilità i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori. In Italia, pertanto, il legislatore ha utilizzato il c.d. “metodo normalizzato”, orientato ad una d che si traduce in una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti così da relazionare il costo all’effettivo utilizzo del servizio. Tuttavia, laddove i Comuni non avessero sperimentato tecniche di calibratura individuale, il metodo normalizzato consente, in alternativa, di ricorrere ad un sistema presuntivo la cui legittimità ha ricevuto l’avallo del giudice di legittimità nonché della giurisprudenza amministrativa».

IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE

Quanto poi al finanziamento dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, «gli Stati membri sono tenuti a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti del servizio, fornito collettivamente ad un complesso di “detentori”, sopportino collettivamente il costo globale di smaltimento dei rifiuti. Nel diritto dell’Unione non esiste, invero, alcuna normativa che imponga agli Stati membri una peculiare modalità di finanziamento del costo dello smaltimento rifiuti. Ciascuno Stato può, nell’esercizio della propria autonomia politico legislativa, stabilire una modalità differente (tassa, contributo, corrispettivo, canone). Ne deriva che le competenti Autorità nazionali, pur essendo vincolate al risultato da conseguire, dispongono di un’ampia discrezionalità riguardo alla determinazione della forma e dei mezzi per il perseguimento di tale risultato. Per questo aspetto, la normativa nazionale che preveda, in relazione al finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima presuntiva del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria. In altri termini, il principio “chi inquina paga” non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani».

In sostanza, «allo stato attuale del diritto UE, non osta alla normativa nazionale che, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, disponga la riscossione di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non del quantitativo dei rifiuti da essi effettivamente prodotti e conferiti; spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti non comporti di fatto l’accollo da parte del contribuente di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili».

Di conseguenza «alla luce di quanto sopra illustrato, risulta sostanzialmente corretto il criterio di calcolo fondato sul c.d. metodo normalizzato, in quanto aderente alla normativa in materia, da ritenersi non in contrasto con il quadro legislativo dell’Unione e, particolare, col principio: “chi inquina paga”».

PARCO TERMALE O STABILIMENTO BALNEARE?

E’ andata male a Fulceri Camerini anche con il terzo motivo del ricorso, riferito alla categoria di utenza del Negombo. Lamentando «che vi sarebbe un’erronea applicazione del regolamento poiché l’attività esercitata dalla ricorrente stessa non rientrerebbe nelle categorie di utenze non domestiche approvate dall’Ente, e dovrebbe piuttosto essere ricondotta a quella di stabilimento balneare trattandosi di un’attività termale. In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l’attività di Parco idrotermale non è ricompresa tra le 30 categorie economiche individuate nelle Tabelle 3a e 4a che individuano i Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche, tabelle allegate al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158; in tale caso, come in tesi previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Tari di cui sopra, bisognerebbe fare riferimento, ai fini della individuazione degli indici Kc e Kd, alla categoria di attività che presenti maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Ciò premesso, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il Comune di Lacco avrebbe omesso di applicare il suo stesso regolamento dal momento che un parco termale all’aperto, fruibile solo nella stagione estiva da una clientela che indossa esclusivamente abbigliamento balneare potrebbe essere, dal punto di vista dell’attività esercitata, assimilata solo a quella esercitata da uno stabilimento balneare».

Anche in questo caso è stata accolta la tesi del Comune. La sentenza afferma infatti che «il regolamento prevede un’apposita tariffa per i parchi termali, per cui non occorre ricercare un’attività analoga a cui fare riferimento, non essendovi alcun vuoto di previsione in ordine ai parchi termali. In particolare, le tabelle approvate dall’Ente prevedono espressamente un’attività riconducibile a quella svolta dalla “Cinarime s.r.l.” ossia quella di Parco Termale. Peraltro, la gestione di Parco termale è attività diversa da quella di gestione di stabilimento balneare dal momento che produce una maggiore quantità di rifiuti, mentre la chiusura stagionale è una scelta non obbligata del gestore. Inoltre il regolamento comunale individua le categorie di utenze non domestiche per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, differenziando tra le stesse gli stabilimenti balneari dai i Parchi termali, sul presupposto che le attività ivi svolte risultano produrre differenti quantità di rifiuti (a parte il rilievo che la ricorrente svolge all’interno del proprio parco anche l’attività di ristorazione, ciò ulteriormente confermando che la sua disciplina non può essere ricondotta a quella degli stabilimenti). Infine, non è secondario rilevare che la categoria c.d. balneari viene applicata dall’amministrazione resistente per la parte del parco in cui effettivamente si svolge tale attività. Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato».

Il rigetto del ricorso ha “salvato” la Tari lacchese 2020 e comportato per la Immobiliare Cinarime la condanna al pagamento delle spese di lite, calcolate in oltre 2.000 euro. Poca cosa.