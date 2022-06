Salutata una nuova alba nel ricordo di Cassandra￼

La bici di Michele Scotto D’Abusco, una maglia personalizzata con le ultime parole di Cassandra, il rumore del mare, gli occhi pieni di lacrime dei componenti del team Cicli Scotto e di pochi amici, il silenzio irreale di un luogo unico hanno saluto l’arrivo dell’alba di questo 30 giugno pensando al sorriso di Cassandra Mele. Il Caporale Maggiore Capo dell’Esercito Italiano rimasto vittima di un tragico incidente stradale la mattina del 28 giugno su Via Giovan Battista Vico ad Ischia.

Un momento intimo e sincero che ha testimoniato l’affetto verso la famiglia Mele ma anche il dolore per una vita spezzata in modo tragico e doloroso. Troppo. Purtroppo, per l’ennesima volta.