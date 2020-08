Saltano le corse dell’Eav, i passeggeri incazzati e dopo 5 chilometri, l’autista va in sosta per riposarsi

Il responsabile dello stazionamento di Piazza Trieste ha avuto difficoltà a spiegare perché sono saltate due corse e un autobus non risultava più in viaggio. L’autista, dopo 5 chilometri, ha preteso la sosta per riposarsi mentre i passeggeri iniziavano una discussione sulle deficienze dei trasporti sull’isola … se nella serata di giovedì vi erano sulla linea due autobus, che fine ha fatto quello scomparso? E perché quello ancora in servizio ci ha messo una eternità per percorrere 5 chilometri?

Paolo Mosè | Per percorrere 5 chilometri c’è voluta un’ora e 20 minuti. Tra attesa spasmodica e il tragitto in autobus dell’Eav. Sono saltate diverse corse da e per Fiaiano. Ma non solo quelle. Una serata caotica che ha visto moltissimi turisti attendere e chiedere insistentemente quale fosse la linea per raggiungere Forio. Il bello di questa serata ferragostana è che nessuno sapeva niente della fine dei bus, ben due previsti sulla linea per raggiungere Barano. Finanche il responsabile dello stazionamento di Piazza Trieste. Ad adombrare solo ipotesi di possibile rottura. E ad affermare che c’era qualche leggero ritardo nella tabella di marcia. Sta di fatto che sono saltate ben due corse, quelle delle 20.40 e 21.05. Ogni mezzora, infatti, è prevista la partenza da Ischia per Barano e viceversa, ma guarda caso nessuna delle due è stata effettuata. Il perché, un mistero fitto si è abbattuto sulla organizzazione dell’Eav. Una società di trasporti di fatto pubblica sostenuta soprattutto finanziariamente dalla Regione Campania, in quanto questa azienda oltre a regolare i flussi dei passeggeri presenti sull’isola d’Ischia, si occupa di altre tratte su pullman in terraferma e gestisce soprattutto la Circumvesuviana. Grosse responsabilità nel trasporto regionale e che più volte è stato al centro di vicende che hanno innescato polemiche e sconti anche a livello politico.

Saltando le corse, il numero dei passeggeri è quindi aumentato con il passare dei minuti e non solo il cronista a chiedere lumi, ma anche tante altre persone che avevano necessità di tornare a casa. Un vero e proprio piccolo assedio agli operatori dell’Eav ed in particolare al responsabile. Il quale, con molta diplomazia e con toni gentili, ha cercato di trovare una spiegazione che lui stesso non sapeva quale fosse la più giusta. Passate le 21.05, alla fine è stato costretto a mettersi in contatto telefonicamente con qualche suo collega per avere una risposta da riferire a chi attendeva questo benedetto “6”. Chiedendo a bruciapelo all’interlocutore: «Sai che fine hanno fatto gli autobus della linea 6?». E mentre discuteva, si allontanava per raggiungere un posto più tranquillo e discutere con il collega. Senza dare però spiegazioni.

TRAFFICO FANTASMA

Quasi d’incanto, intorno alle 21.25, è arrivato l’autobus tanto sognato ed atteso con un carico di passeggeri. Si è infilato nel parcheggio e mentre gli ospiti scendevano, il responsabile si è avvicinato all’autista per chiedergli di partire subito, in quanto c’era molta gente in attesa dalle 20.30. L’autista si è impuntato dicendo che gli era garantita la sosta, il riposo per riprendersi dal viaggio ed è sceso dall’autobus ed il responsabile ha notificato a tutti i presenti che l’autista aveva deciso in questo modo. Ed il cronista ha risposto che questa vicenda dovesse essere comunicata all’opinione pubblica, in quanto i trasporti sono un servizio primario, indispensabile e che dovrebbe funzionare per garantire la mobilità. Chi governava l’Eav a Piazzale Trieste ha allargato le braccia per dire senza proferire parola che queste sono le regole, questi probabilmente sono gli accordi sindacali. Una signora ha ribattuto e ha spiegato che se si verifica un’emergenza in ospedale, i medici e gli infermieri non si allontanano per il riposino, ma affrontano l’emergenza per risolverla e dare un servizio alla cittadinanza. E’ nata una discussione tra tutti coloro che erano sul pullman in attesa che l’autista si rifocillasse, riacquistasse le forze per riprendere il timone della “nave”. Per fare rotta verso Fiaiano. Dimenticavamo che l’autista ha giustificato il grosso ritardo a causa del traffico, sempre più congestionato per la massiccia presenza di auto e scooter. Il bello, però, è che il tratto Ischia Porto-Fiaiano si è risolto in un quarto d’ora. Cinque chilometri filati lisci con qualche fermata nell’intermezzo. Di traffico così virulento non c’era l’ombra.

Tornando alla discussione sull’autobus, che è stata anche piacevole perché si è raccontato di tutto e di più, c’è da dire che si è finiti per evidenziare ciò che non funziona nel nostro Paese. E soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia. I più critici, le persone avanti nell’età, mostrando un certo pessimismo, sfiducia nel funzionamento delle “cose”, a voler dire che i servizi non sono mai eccellenti e che ci vorrebbero dirigenti, governanti più determinati nelle soluzioni dei problemi. Il popolino cerca delle decisioni serie che vanno nella direzione di rispondere a chi dallo Stato si aspetta qualche segnale positivo e di efficienza soprattutto. Discorsi che abbiamo sentito molte volte e che avvengono nei momenti di sfiducia e di risposta quando le cose vanno male.

Speriamo che nei prossimi giorni di Ferragosto qualcosa funzioni meglio e che gli autobus che spariscono nel nulla vengano recuperati e non persi durante il tragitto da una destinazione all’altra. Perché ci chiediamo: se nella serata di giovedì vi erano sulla linea due autobus, che fine ha fatto quello scomparso? E perché quello ancora in servizio ci ha messo una eternità per percorrere 5 chilometri? Non è una traversata lunga, tortuosa e difficile e chi sta al governo di un’azienda ha l’obbligo di capire come funziona, quali sono le deficità e come il personale si adopera durante le ore di servizio. Poche cose essenziali che da sole danno il grado di affidabilità e di funzionamento di una società di trasporti che è l’unica che opera sul territorio isolano.