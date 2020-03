Saltano anche Bahrain e Vietnam, la F1 non partira’ prima di maggio

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso e’ ufficiale: l’inizio del Mondiale di Formula Uno e’ posticipato almeno fino a maggio. A poche ore dalla decisione di cancellare il Gran Premio d’Australia che domenica avrebbe dovuto inaugurare la stagione, la Formula 1 comunica che “a causa della diffusione globale del Covid-19 e dopo un confronto con la Fia e gli organizzatori delle gare, e’ stato deciso di rinviare il Gran Premio del Bahrain e quello del Vietnam che erano rispettivamente in programma per il 20-22 marzo e il 3-5 aprile”. Niente Sakhir, dunque, dove inizialmente si pensava di correre a porte chiuse, ne’ Hanoi – al debutto nel calendario – dove le autorita’ locali hanno vietato l’ingresso a chi e’ stato in Italia nelle due settimane precedenti. Considerando che il mese scorso e’ stato posticipato a data da destinarsi anche l’appuntamento in Cina del 19 aprile, non si gareggera’ prima del weekend in Olanda dell’1-3 maggio. Ma anche la tappa di Zandvoort e’ in dubbio, tanto che “Formula 1 e Fia si aspettano di iniziare il Mondiale in Europa a fine maggio ma dato il forte aumento di casi di coronavirus in Europa negli ultimi giorni, la situazione verra’ rivista”. In altre parole anche il Gran Premio di Spagna dell’8-10 maggio e’ in bilico e si potrebbe partire direttamente da Montecarlo (21-24 maggio) o addirittura da Baku (5-7 giugno).

