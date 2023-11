Salta la corsa delle 21.55! E’ “ALLERTA INCOMPRENSIBILE” trasporti marittimi

I più fortunati hanno trascorso la notte appena passata in hotel, molti altri da amici, qualche altro, invece, sulle panchine (scomode anche solo per sedersi) nella stazione marittima di Porta di Massa. Motivo? Sconosciuto o “potenziale” allerta meteo. Stessa allerta che, però, non ha fermato l’ultima corsa da Capri e neanche quella Caremar in partenza per Ischia questa mattina.

La storia è sempre al stessa ed è affidata alle decisioni del capitani. Il destino delle comunità di Ischia e Procida è nelle mani di un uomo al comando che può decidere, da solo e per il suo capriccio (o anche per un motivo valido), di impedire il rientro sulle isole bloccando, di fatto, la continuità territoriale e restare impunito. La legge del mare glielo consente, la politica della terra e la decenza di una classe dirigente – invece – dovrebbero vietarlo!

L’ultima corsa del giorno non è paragonabile alle altre corse che arricchiscono gli armatori privati che operano nel golfo di Napoli senza contributi e con una regione che si nasconde dietro il feticcio usurato e pezzotto del “libero mercato”. L’ultima corsa dovrebbe avere una protezione speciale, dovrebbe avere una possibile rivalutazione delle condizioni meteo e, anche senza lasciare il capitano di turno in “balia delle onde” delle decisioni, dovrebbe essere gestita in una maniera diversa. Così come, l’ultima corsa verso Ischia e Procida dovrebbe prevedere una protezione per quanti in possesso di titolo di viaggio regolare e impediti a partire per gli eventuali stop non dovuti ai passeggeri.

Come? Anche con una sistemazione comoda per la notte! Con la predisposizione di un’area destinata ad attendere – non come gli animali e come accade ora – la partenza delle 6 del mattino!

Che salti la corsa in aliscafo del mattino o che non venga effettuato un collegamento intermedio durante la giornata può generare un disservizio, è vero, ma si può ovviare. Che salti, invece, la corsa delle 21.55 è un danno irreparabile per chi è in possesso di regolare titolo di viaggio ed è impedito a raggiungere l’isola per motivi ascrivibili anche al meteo!

Il problema è politico più che armatoriale. Contro il mare mosso non ci possiamo fare niente, ma possiamo rendere il tutto meno difficoltoso e costoso per gli utenti. Prevedere una gestione diversa dall’ultima corsa è una priorità assoluta! Della politica!