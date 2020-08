Salini “Modello Genova è remare tutti nella stessa direzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Modello Genova significa fare le cose tutti insieme per raggiungere un obiettivo che è comune per tutti, quindi allineare gli interessi, il lavoro, e remare tutti nella stessa direzione. Non ci sono regole che sono state violate, o leggi speciali. E’ un fatto di persone e di volontà di fare le cose, sono state impiegate le regole di tutti gli altri cantieri”. Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild in occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio.

