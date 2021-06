Salerno-Forio Basket: si parte!

Le due squadre più forti della C Gold si giocheranno la promozione in B nel doppio confronto tra oggi a Pellezzano e mercoledì sull’isola. Vincitrici dei rispettivi gironi, protagoniste assolute anche della fase “a orologio”, Pallacanestro Salerno e Forio Basket si rivedranno a distanza di quasi due settimane dal precedente della seconda fase. Sfida che arrise alla squadra di coach Menduto, capace di infliggere la prima e finora unica sconfitta al team di coach Iovino, forse un po’ “scarico” perché ormai primo aritmeticamente e sicuro di disputare la semifinale con vantaggio della gara di ritorno. Un vantaggio che è stato confermato anche dal sorteggio di giovedì presso la sede del comitato campano che consentirà al Forio di giocarsi tutto in gara-2 al palazzetto del Casale. Un vantaggio logistico e psicologico che però deve essere confermato nel primo appuntamento in terra salernitana, in casa del fuoriclasse Plaikys, che di sicuro sotto le plance ingaggerà un duello entusiasmante con Markovic. Dell’altro duello tutto argentino tra Rupil e Chaves ne abbiamo parlato ieri. Entrambe meriterebbero la promozione nella terza serie nazionale e non è detto che ciò non avvenga visto che la squadra che sarà eliminata in questo doppio confronto, avrà la possibilità di riscattarsi nello spareggio contro la vincente del girone pugliese.

Alle 18.00 inizierà una sfida sentita, ben preparata dalle due squadre, abbiamo appreso in maniera minuziosa dallo staff tecnico della Pallacanestro Salerno, i cui video avrebbero evidenziato alcune lacune in fase difensiva del Forio, sia in occasione del confronto del 31 maggio scorso, sia nelle due partite di semifinale con Agropoli, con una mancata copertura sui tiratori che potrebbe nuocere nell’economia del risultato. Dunque ai vari Guzzon, Callara, Orsini, Rupil, Dal Maso e Capezza il compito di moltiplicare gli sforzi e tenere d’occhio i tiratori, con Markovic e Vignali impegnati a limitare il terribile ventenne lituano Oskaras Pleikys, giocatore determinante per la Pallacanestro Salerno. Il Forio non dovrà commettere l’errore di pensare al fattore campo, perché una eventuale una sconfitta con più punti di margine, metterebbe tremendamente in salita la seconda gara di finale. Ne sa qualcosa la Miwa Benevento che, pur giocando una grande gara al “PalaLongo”, non riuscì nemmeno a dimezzare il pesante scarto maturato sul proprio campo. Salerno ha un roster ampio, con giocatori esperti e giovani che hanno dimostrato nell’arco di questi tre mesi di poter stare in un gruppo costruito per vincere, che ha saputo reagire alle difficoltà iniziali, chiudendo la stagione a passo di carica.

Ricordiamo che la partita di andata, così come già avvenuto ad Agropoli in semifinale, potrà terminare anche in pareggio. Se il risultato globale fosse in equilibrio anche dopo il match di ritorno, si giocherebbero i tempi supplementari.

ARBITRO…LOCALE – Che segnapunti e cronometristi siano di Salerno, non è un problema visto che conoscono più di tutti la strumentazione. Però fa storcere il naso la designazione del secondo arbitro, il salernitano Mauro Sacco. Il primo fischietto è Arianna Del Gaudio di Massa Di Somma, che ha già diretto gare del Forio in questa stagione. Essendo una finale, il designatore avrebbe potuto sicuramente fare di meglio. Nessuna polemica, ma solo una osservazione. Società, squadre e rispettive tifoserie vanno rispettate anche semplicemente evitando qualsiasi dubbio.