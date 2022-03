Salasso bis per la TARI a Casamicciola, l’Assoutenti scende in campo

Ida Trofa | Non si placano le polemiche e le iniziative sullo squallido affare del salasso messo in atto a Casamicciola Terme con la ammissione di migliaia di nuovi avvisi last minutes che intimano il pagamento di un discutibile “ruolo suppletivo“ voluto dall’ente tramite la sua società di riscossione privata Soget. Le bollette inviate a profusione, a 24 ore dalla scadenza e dalla prescrizione , stanno alimentando da settimane i malumori. Come abbiamo già avuto modo di dirvi, mentre la politica si adagia e specula sull’azione della Soget spa, i cittadini si stanno organizzando in maniera spuria.

Benché ci sia chi ha deciso di pagare, stante l’importo “irrisorio” rispetto all’impresa di affrontare un ricorso avverso la cartella esattoriale, altri, soggetto per principio, hanno inteso contestare le richieste economiche rivolgendosi ad un legale. Si moltiplicano le iniziative ed i tentativi. Per ora resta in fase embrionale il tentativo di creare una class action.

A seguire le richieste ed i ricorsi isolani recentemente è sceso in campo anche “Assoutenti“ . Infatti, per ricorso contro avvisi di pagamento e determina ruolo suppletivo TARI di Casamicicola Terme nel merito si sta attivando anche AssoUtenti di Napoli con l’avv. Gabriele Melluso che si occuperà di presentare il ricorso in commissione tributaria o al TAR, al momento almeno 20 persone si stanno adoperando per aderire e dividere in maniera conveniente la spesa del ricorso. Alcuni avvocati specializzati nel settore tributario, e tra questi i legali di Assoutenti, incaricati di impugnare il provvedimento di pagamento, sostengono che c’è traccia di illegalità già nel ruolo suppletivo emesso per la TARI, senza contare quel che riguarda gli altri balzelli comunali.

Resta in ogni caso una ineluttabile verità. Ovvero è il metodo che non piace. Un metodo che getta solo sulla popolazione tutto il peso economico di una “trastola” in grande stile: anche i costi delle spese di notifica e gli interessi quando oltre al comune e la stessa Soget ad aver commesso l’errore.

Il ruolo suppletivo è già un’ammissione di colpa. Tra ricorsi e resa, resta lo schifo dell’ennesima porcata a danno della gente.