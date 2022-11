Il direttore sportivo del Real Forio commenta in sala stampa il derby di andata d’Eccellenza. Un Real Forio-Ischia che termina con la vittoria dei gialloblu grazie al fulmine di De Simone che corregge in rete la ribattuta di Iandoli sul tiro di Simonetti. Per il direttore è anche chiaro che: “Abbiamo giocato bene e penso alle sei assenze. Saremmo stati un altro Forio”