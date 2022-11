Sala Stampa. Eccellenza. Pino Taglialatela: “E io sono qua per chiedere scusa a tutti”

Quando si vince non si vede. Quando c’è da prendersi gli elogi non parla. Ieri che è andato tutto storto e c’era bisogno di metterci la faccia e il petto infuori, Pino Taglialatela è arrivato in sala stampa con tutta la serietà del momento. Come Buonocore ha fatto schermo agli undici in campo e ha parlato chiaro.

“Sono partite che fanno parte della storia del calcio. Noi ci siamo andati dentro per intero. Abbiamo cercato di dire ai ragazzi che queste sono partite sono difficilissime, ma è andata così. Complimenti al Montecalcio e purtroppo, oggi la mia squadra non c’era. Sicuramente le partite facili non esistono – chiarisce il presidente – e, sicuramente questa squadra che ho visto oggi è una buonissima squadra ma probabilmente noi non eravamo in partita e quando non si è in partita puoi perdere contro chiunque e con questo non voglio dire che il Montecalcio non ha meritato. È una buona squadra, ma l’ischia sicuramente ha qualità superiore”.

“Non abbiamo fatto la partita – senza mezzi termini – e ci prendiamo tutte le responsabilità, io per primo. E mi prendo io la responsabilità di questa partita. Cerchiamo di ripartire sperando che la squadra abbia capito che questo è stato l’ultima prova negativa che si può permettere. Abbiamo ambizioni, lo sapete, ci mettiamo la faccia e non solo. Per me è difficile spiegare una cosa del genere, però nel calcio di queste giornate ce ne sono state tante e io ne ho viste tante. Abbiamo cercato di aprire, ma se non hai la tensione al 100%, sempre, tutta la settimana è difficile poi fare una buona partita.

Oggi dobbiamo chiedere scusa a tutti. E io sono qua per chiedere scusa a tutti” sono le parole che mettono la pietra tombale su tutte le possibili cause che, in ogni, caso andranno analizzate e studiate.

“Siamo rimasti in partita – conclude Pino – grazie Franco Brienza e al portiere Gemito. Brienza ha fatto le cose di altissima scuola calcistica ma non lo scopriamo adesso ma in una giornata particolare per tutti noi, credo che queste due note positive, ci possono far ben sperare.”