Sala Stampa. Monti: “Abbiamo fatto la nostra partita. La qualità dell’Ischia già la sapevamo”

Messi all’angolo dalla pessima logistica offerta dal Comune di Forio che si atteggia a capofila nel progetto “comunità dello sport” (vergogna!) Billone Monti non sembra arrabbiato per la sconfitta, ma arrabbiato per le “sue” assenze dovute a “proteste” e altri “futili” motivi.

“La qualità dell’Ischia – attacca subito Billone – già la sapevamo, però io parate del nostro portiere non ne ho viste, anzi. Noi siamo qua a commentare la partita perché, poi, anche altre volte altre abbiamo avuto sconfitte ma oggi i ragazzi hanno tenuto testa, hanno combattuto, hanno giocato e secondo me hanno fatto anche delle belle cose che, forse, in alcune situazioni di fase offensiva, hanno sbagliato l’ultimo passaggio nel senso di dare la palla da un lato o dall’altro. Giuliano mi dice che c’era un rigore su di lui inizialmente, ma al di là del rigore, se lui alza la testa c’è Andrea Di Meglio solo dall’altro lato. Ma i ragazzi, per me, hanno fatto la partita che dovevano fare”

E su questa dichiarazione dell’allenatore non c’è nulla da dire. Il Forio “billonizzato” in difesa lo hanno visti tutti. Anche i più scafessi!

“L’Ischia – riprende il discorso Monti – fino ad adesso ha fatto tanti gol e ha creato sempre tante occasioni ma non oggi e, questo non per un demerito dell’Ischia, ma penso sia un merito dei ragazzi che tatticamente hanno fatto una buona partita. Abbiamo schierato due punte per cercare di non fargli fare il solito giro palla che ci schiaccia e, manco a farlo apposta, molte volte hanno buttato la palla su Di Costanzo e Padin inizialmente e poi quando è entrato su Scalzone. Ho visto altre partite dell’Ischia in cui Trofa e Florio sono stati devastanti e oggi li abbiamo bloccati abbastanza bene. Ripeto, oggi abbiamo una sconfitta e c’è sempre un rammarico, sia per come è andata questa partita, sia perché pensi a quei sei che avevi fuori e, se li avevi a disposizione, chissà che poteva succedere, non solo oggi ma anche mercoledì quando abbiamo perso un’altra partita al novantesimo dove non meritavamo assolutamente per quello che abbiamo fatto in campo. Sicuramente ci manca un po’ di qualità in qualche ruolo e vedremo a dicembre cosa si può fare. E poi, siamo onesti, paghiamo spesso qualche errore di disattenzione individuale. I ragazzi hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità.

Quanto ha influito sulla preparazione della gara, la conoscenza degli avversari? Perché, difficilmente l’allenatore conosce bene l’altra squadra come conosci tu l’Ischia

“Sicuramente ha influito molto perché, ripeto, conoscendoli bene, questo ti permette tatticamente di prendere i dovuti accorgimenti anche se per come eravamo rimaneggiati anche questo è diventato difficile. Abbiamo schierato una coppia anomala con Iacono e Accurso, un terzino sinistro, Cerase, che con tutta la sua abnegazione e volontà è un destro naturale messo a sinistra. Una cosa è avere lui e una cosa è avere Accurso anche in una fase offensiva che può venire avanti e portare qualche pallone migliore in avanti; quindi, questo ti comporta anche dei problemi. Si, la conoscenza è stata determinante per me e il mio staff per preparare la partita. Al netto di qualcuno, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Io l’ho sempre detto, questa squadra al completo se la può vedere con tutti. Certamente vedremo di fare qualche altro ritocco, forse qualcun qualcuno rimarrà e qualcuno ci saluterà. Però fino ad oggi non siamo mai riusciti, dall’inizio, ad avere un undici base al completo. Nonostante tutto questi ragazzi che hanno dimostrato, ripeto già mercoledì e anche oggi, contro due ottime squadre!”.

L’allenatore, poi, parla di certezze e futuro: “A questo Forio non servono certezze per affrontare le prossime gare. Ho sempre detto che noi non ci esaltiamo più di tanto. Domenica prossima c’è il Pomigliano, una squadra che era stata pensata anche per competere con l’Ischia e che, piano piano, si sta riprendendo e ha avuto un momento un po’ particolare. Non abbiamo bisogno di fiducia per la prossima partita perché, può andar a finire che, come oggi, un errore ti condanna lo stesso. La fiducia che conta è che questa squadra non è come qualcuno dice ma se la può giocare per gli obiettivi che abbiamo noi. Penso, ripeto, al completo, il mio Forio se la può giocare con tutti anche oggi. Perché, se hai Vincenzo (Monti), hai Rubino e hai Pistola, penso che forse va tutto diverso. Puoi fare qualcosa di più in fase offensiva avendo Pistola e, soprattutto, avendo qualche sostituzione. Le nostre sostituzioni spesso sono gli under come Tedesco 2005 e come Peluso 2006. In questo tipo di partita, diciamo, sarebbe opportuno avere gente esperta in alcuni momenti per capovolgere un risultato”