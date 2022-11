Sala Stampa. Eccellenza. Lubrano: “Fare punti qui è più bello. Avevamo preparato la gara proprio così”

Il Mister del Montecalcio si mantiene. Vorrebbe esplodere ma Lubrano, che forse vede sala la panchina, tiene i toni bassi, si prende il merito e si aggiusta la medaglietta sul bavero. La prima medaglietta in campionato. “Faccio subito i complimenti ai ragazzi. La partita è stata preparata in questo modo. Noi avevamo già accettato, in settimana, la superiorità tecnica dell’Ischia. Sapevamo di trovare un campo complicato e ci siamo preparati per aspettarli e colpirli con le ripartenze cercando di fare transizioni positive e di ottimizzarle al meglio.

Abbiamo saputo soffrire, abbiamo fatto compattezza e non ci siamo disuniti subito dopo aver subito il gol dopo 7 minuti che è un trend che ci sta caratterizzando quello dell’approccio alla gara che va rivisto. La squadra è stata brava a rimanere in partita e a non disunirsi; quindi, questo è l’elogio che va fatto.”

“Queste gare – continua – sono belle da giocare, e a volte quando vai in casa della capolista, che è una piazza così importante come Ischia, con un pubblico così bello, tutto questo può fare da stimolo. Uno stimolo in più, oltre alla classifica è proprio giocare in piazze così noi l’abbiamo saputo cogliere. Non ce l’aspettavamo, sono sincero e per me questa è una doppia soddisfazione perché era abbastanza inaspettata, però è stata costruita col lavoro di settimane.

Paghiamo un po’ di inesperienza ma, oggi, forse questa esperienza non si è vista e invece si è vista una squadra forte, unità nell’obiettivo principale ovvero fare punti e farli qua è più bello e più soddisfacente.”

“Eravamo abbastanza scarichi – conclude Lubrano – ed è stato complicato ricaricare le batterie.

Questa vittoria serve a questo serve a ritrovare il sorriso e a guardare con più fiducia la classifica che fino a ieri, insomma, era abbastanza brutta”