Sala Stampa. Eccellenza. Iervolino: “Buon approccio alla gara”

Mister, il Forio vince col Pomigliano, non poteva esserci esordio migliore?

Assolutamente sì. È stata una partita dove i ragazzi hanno dato una grande prestazione di gruppo. Era quello che gli ho chiesto durante la settimana e che gli ho chiesto, ovviamente nel pregara, perché da soli sicuramente non possiamo vincere le gare e l’hanno ben interpretata. Mi spiace di alcune piccole defezioni che ci si sono verificate nell’ultimo ieri con Vincenzo Monti fermato per un problemino muscolare e che ha preferito non scende in campo per precauzione come abbiamo deciso con lo staff medico e Pistola si è adattato al suo vecchio ruolo di terzino con grande voglia e, soprattutto, con grande applicazione nel farlo. E questa è una grande disponibilità di tutti quanti, per cui ci potrà portare a raggiungere l’obiettivo.

Hai avuto pochissimo tempo per lavorare con la squadra e ancor prima per conoscere quella che oggi è la tua squadra. In campo, però, si è già visto qualcosa.

Abbiamo avuto un buon approccio alla partita e abbiamo provato a fare la gara nonostante avessimo contro un avversario di gran qualità come il Pomigliano che ricordiamo era quinto in classifica adesso. Chi oggi ha fatto la gara, ci ha provato e lo ha fatto anche bene. Ed è quello che, cioè, proveremo a fare nel corso dei giorni successivi.

Dobbiamo provare a giocarci la partita a viso aperto e ci può andar bene o andare male, ma sicuramente è quello che dobbiamo fare e cercare di crearci il destino per la vittoria. Tre punti verso la salvezza importanti se consideriamo che Pomigliano è una signora squadra ha giocatori importanti in tutti i reparti e ancora oggi, nonostante la sconfitta e ha quattro punti dalla prima in classifica, quindi veramente un’ottima squadra e ripeto, questa deve essere da base per poter lavorare. Un piccolo sorriso sulle labbra.