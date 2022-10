Sala stampa, Eccellenza. Enrico Buonocore: “Noi siamo questi, vogliamo vincere. Abbiamo ripreso la strada”

Dopo la vittoria per 3 a 0 contro Villa Literno, torna il sorriso in casa Ischia e anche in sala stampa. Enrico Buonocore centra la “cura” alla sua Ischia e riconduce l’Ischia sulla sua strada: quella della vittoria.

Mister, una partita quasi perfetta, anche se, se possiamo dirlo, due goal se li sono fatti loro…

“Si, abbiamo avuto la fortuna di aver sfruttato bene gli errori della squadra avversaria, alla quale mancavano anche due giocatori importanti. Però, oggi la squadra è stata attenta in fase difensiva, sono stati molto bravi i difensori nel venire in avanti e chiudere le strategie sul nascere. Abbiamo ancora qualche problema nel muovere la palla, però i ragazzi sono stati attenti e svegli, credo che il risultato sia giusto.”

Mister, Giovanni Mattera ha fatto la differenza e anche lei, mettendo Davide Trofa in avanti.

“Le partite le vincono i giocatori, alle volte le intuizioni possono andare bene, così come possono andare male. Giovanni è un giocatore davvero sorprendente, molto versatile ma, soprattutto, è un valore aggiunto per questa squadra. Davide non è da meno, si sacrifica molto per la squadra e sono molto contento del goal che ha fatto.”

Abbiamo visto un’Ischia molto più cattiva e affamata di vittoria.

“Noi siamo fatti così, lo siamo sempre stati. Qualche volta abbiamo dei momenti “no”, come nelle precedenti partite, però questa è l’Ischia che deve essere. Ci dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, però ora noi abbiamo tutta la settimana per prepararci.”

Sul calcio d’angolo abbiamo sofferto, Gemito, però, si è superato.

“Lo sapete, è il nostro punto debole. In questo momento soffriamo su queste palle da fermo. Ci stiamo lavorando, ci lavoreremo anche in futuro, ma col tempo riusciremo a tappare questa falla.”

Mister, quando gli esterni sono in forma smagliante, l’Ischia gioca in maniera impeccabile, quanto sono importanti in questa squadra?

“Sono importanti allo stesso modo degli altri giocatori. Quando ci riusciamo a muovere, giocando la palla bene, la squadra funziona in una perfetta sinergia. Il vantaggio del campo d’erba gioca un ruolo fondamentale per noi. Abbiamo anche giocatori molto veloci, come De Simone, che si inserisce bene e sono contento del goal che segnato oggi.

Mister, la prestazione di Matute è stata quasi divina, la presa di palla in zona di difesa, le azioni coordinate e il goal, quasi, da calcio a 5.

“Kelvin è un giocatore completo, quando sbaglia il possesso palla, in 5 minuti la recupera, risolve i suoi errori sul momento e cerca di trasmettere lo stesso carisma anche alla squadra. È un onore averlo conosciuto, lavora bene. Si cura come un professionista e i ragazzi, guardando il suo esempio, prima di ogni partita, imparano molto da lui.”

Mister, la squadra, anche al 92esimo, era affamata di goal, quale ingranaggio si è mosso negli spogliatoi?

“Niente, siamo cosi, abbiamo avuto fortuna. Abbiamo ripreso a fare le cose che sappiamo fare. Forse con un po’ meno di dinamica, perché abbiamo giocato sabato, mercoledì e oggi e in campo c’erano 9 undicesimi. E’ normale non essere brillantissimi nella corsa. Ma sono contento perché abbiamo ripreso la strada che avevamo perso la settimana scorsa.”