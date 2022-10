Sala stampa, Eccellenza. Amorosetti: “Siamo dilettanti, abbassiamo i toni”

Lucido e sereno, il mister del Villa Literno in sala stampa ammette la superiorità dell’Ischia di Buonocore. E sul campionato ammette: “In alcuni casi siamo più forti della D ma siamo pur sempre dilettanti. Abbassiamo i toni e non gridiamo al cambio dopo il primo errore. Sbagliare non è vietato”

Mister, un’Ischia che è stata quasi sempre padrona della gara.

“L’Ischia oggi c’è stata superiore e quindi i complimenti vanno a loro. Dopo 2 minuti, per un errore difensivo, la partita ha preso una brutta piega, inoltre, ci mancavano 3 pedine fondamentali. È stata una partita preparata in un certo modo, con la speranza di intercettare un danno psicologico in merito alle ultime due sconfitte dell’Ischia, ma abbiamo fatto un errore di calcolo. L’Ischia si è dimostrata essere una squadra formidabile, sbaragliando anche la nostra difesa, di cui portavamo la nominata. Abbiamo tentato il pareggio sul calcio d’angolo, ma non c’è stato. Il campionato funziona così, ogni tanto si vince e ogni tanto si perde, di sicuro non ci abbatteremo per questa sconfitta, cosi come non ci siamo montati la testa cavalcando l’entusiasmo dell’onda delle vittorie.”

Mister, un campionato strano, squadre di testa sconfitte da squadre di coda, società in crisi, come lo vivete questo momento?

“Senza nulla togliere agli altri, però si stanno esasperando un po’ troppo i toni, siamo in un campionato dilettantistico, molto competitivo. Non dobbiamo dimenticarci di essere in un campionato dilettantistico, i ragazzi o vanno a scuola o lavorano, dobbiamo evitare di fare polemiche per nulla.”

Mister, qual è l’obiettivo della squadra?

“Non abbiamo un obiettivo, sappiamo di essere una squadra che può fare il suo percorso, nonostante le diverse difficoltà che impattano continuamente. Andiamo avanti mantenendo una postura mentale serena, sappiamo che le squadre meglio attrezzate sono anche le più forti, noi proseguiamo, poi vedremo il fine campionato cosa ci riserverà.”

Si parla tanto del Pompei, lei pensa che sia il favorito?

“Io credo che in questo campionato ci siano 2-3 squadre a pari livello, bisogna vedere le dinamiche del campionato, come dicevo prima, se alla prima occasione si rompe, anziché costruire, pian piano andranno avanti le squadre più tenaci.”

Mister, un ultimo commento sulla partita?

“A casa mia c’è un detto, ossia che i panni sporchi vanno lavati in famiglia, dopo ogni partita mi astengo dal commentare, sia in maniera positiva che negativa, poiché la squadra prima deve metabolizzare il risultato, pero poi migliorarsi e proseguire. Siamo una squadra giovane, per crescere c’è bisogno di sbagliare, tra 48 ore la squadra lavorerà più tenacemente di prima.”