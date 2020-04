Sala “Aprire le chiese? Salvini si rivolga a Lombardia e Veneto”

MILANO (ITALPRESS) – “Matteo Salvini chiede la riapertura delle chiese per Pasqua. Non sono d’accordo, in questi momenti penso che la propria fede possa e debba essere un fatto personale, privato. Ma se vuole davvero riaprire le chiese, e non e’ solo un titolo per un giornale, deve chiedere alla Lombardia o al Veneto, regioni che governa, di fare un’ordinanza in questo senso, altrimenti siamo solo alla ricerca delle parole e non dei fatti”. Cosi’ il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook.

“Da oggi per uscire per strada a Milano dobbiamo indossare una mascherina o al limite un foulard o una sciarpa – ha detto inoltre Sala -. Lasciatemi innanzitutto dire che e’ un po’ disorientante ricevere una disposizione cosi’ dalla Regione Lombardia e dall’altra sentire Angelo Borelli, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, persona che stimo, dire ‘Io non la mettero’ e manterro’ le distanze’. Pero’ rimango fedele a cio’ che ho detto dall’inizio, le ordinanze vanno applicate e non discusse”. Per il sindaco di Milano “chi e’ responsabile della sanita’ a vari livelli deve fornire le mascherine, perche’ oggi non arrivano, ed e’ il momento di regolamentare il prezzo delle mascherine nelle farmacie”.

