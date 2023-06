Sacchetto selvaggio, Stani ordina la “tolleranza zero”

Il nuovo corso dell’amministrazione di Forio, oltre a vedere un nuovo impegno della SuperEco nella pulizia delle strade e nella gestione dell’appalto, si caratterizza anche dall’affrontare i problemi di sempre di Forio e non solo. E, nel caso, se Ischia non piange, Forio anche si dispera.

Dopo una infuocata e molto demagogica discussione social (ma i populisti sono tra noi e hanno accesso ai social) che ha visto protagonista anche il sindaco, da ieri è stata comunicata la decisione del cambio di registro.

Sperando che alle parole seguano i fatti, la comunicazione ufficiale non ha dubbi: “Tolleranza zero per i trasgressori. Le diverse segnalazioni pervenuteci dalla cittadinanza ci indicano ripetute violazioni delle ordinanze riguardanti la disciplina sul conferimento dei rifiuti: su tutti il deposito – con conseguente accumulo – di sacchetti in svariati punti del paese. Nell’intenzione ferma dell’amministrazione di debellare questi fenomeni sono stati predisposti controlli da parte della Polizia Municipale su tutto il territorio.”