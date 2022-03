Sabato tutti in piazza non solo per la pace ma anche per i nostri diritti

L’ Associazione Resistere per Esistere, i no vax ischitani, tornano in piazzo e lo fanno sabato 12 marzo alle ore 17.00 presso il Piazzale del Soccorso a Forio.

obbiamo sì combattere la pazzìa della guerra e le aggressioni imperialiste provenienti da Est ed Ovest spesso con le responsabilità della NATO, ma dobbiamo anche combattere un governo che non perde l’occasione di portare il paese al fallimento, attraverso: aumenti quotidiani di ogni genere di prima necessità; bollette alle stelle di gas e luce, per la vecchia incapacità di proporre alternative; l’uso degli immigrati al posto dei lavoratori non vaccinati; il prolungamento dell’emergenza sanitaria fino alla fine dell’anno; l’obbligo vaccinale imposto ai cinquantenni; l’uso del green pass per andare al lavoro e per la nostra quotidianità.Non basta esprimere il proprio sdegno solo con la tastiera, sui propri profili social. Non basta solo commuoversi.

Bisogna dimostrare il proprio disgusto per le decisioni del nostro parlamento che all’unanimità ci costringe ad andare alla deriva

Oggi più che mai è necessario scendere in piazza, anche sulla nostra isola, per dimostrare che non vogliamo più subire scelte assurde, inaccettabili.