Sabato c’è Napoli-Cagliari, una sfida che riporta alla mente lo scudetto

Napoli-Cagliari non è mai una partita banale, soprattutto per i tifosi partenopei. L’ultimo precedente al “Maradona” porta infatti dolci ricordi: il 2-0 firmato da McTominay e Lukaku lo scorso anno consegnò virtualmente lo scudetto alla squadra allora guidata da Antonio Conte, tagliando le gambe alle speranze dell’Inter. Stavolta il peso della sfida è diverso: siamo solo alla seconda giornata della Serie A 2025/26, ma l’entusiasmo azzurro resta alto, mentre i rossoblù di Fabio Pisacane arrivano a Napoli con l’obiettivo di strappare punti preziosi nella corsa salvezza.

Conte si affiderà al 4-1-4-1 con Meret tra i pali, difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In cabina di regia agirà Lobotka, supportato da un centrocampo di quantità e qualità formato da Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Davanti toccherà a Lucca reggere il peso dell’attacco in attesa del rientro di Lukaku. Pisacane risponde con il 4-3-1-2: Caprile in porta, linea difensiva con Zappa, Mina, Luperto e Obert; a centrocampo Adopo, Prati e Deiola, mentre Folorunsho giocherà dietro la coppia offensiva formata da Esposito e Luvumbo.

Il Napoli si presenta con due soli assenti: Romelu Lukaku, fermo per infortunio a lungo termine, e Miguel Gutierrez, che deve ancora smaltire un problema fisico accusato al suo arrivo. Per il resto gruppo al completo. In casa Cagliari buone notizie per Gaetano, recuperato già contro la Fiorentina, mentre Pavoletti – ex atteso – dovrà attendere ancora qualche giorno per tornare disponibile.

Lo storico tra Napoli e Cagliari sorride nettamente ai partenopei: in 38 incontri sono arrivate 23 vittorie azzurre, 10 pareggi e soltanto 5 successi sardi. L’ultima gioia rossoblù risale al settembre 2019, con il colpo firmato Castro al “San Paolo”. Anche le quote Serie A riflettono questo equilibrio sbilanciato: segno “1” a 1.30, segno “X” a 5.15, segno “2” a 10.00. Numeri che testimoniano come i bookmaker considerino probabile un successo degli uomini di Conte, pur non escludendo la possibilità di sorprese, soprattutto in un campionato ancora agli albori.

Il contesto attorno alla partita resta di grande curiosità. Il Napoli, spinto da un pubblico che sogna un nuovo cammino tricolore, vuole mettere subito in discesa la stagione con un avvio convincente. Il Cagliari, invece, proverà a colmare il gap tecnico con organizzazione e compattezza, cercando di limitare il potenziale offensivo azzurro. Una sfida che unisce storia, emozioni e ambizioni diverse, pronta a regalare spettacolo nel sabato sera di Serie A.



























